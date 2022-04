Borgo San Dalmazzo, Paolo Giraudo ufficializza la candidatura per la corsa a sindaco

Si chiama "Realizziamo Insieme" la lista civica con la quale Paolo Giraudo correrà per la carica di primo cittadino a Borgo San Dalmazzo. A ufficializzarne la discesa in campo una nota, con la quale si prospetta, in caso di vittoria, "una ventata di novità su molti fronti, ma anche di continuità su quanto di positivo è stato fatto negli ultimi anni, in particolare per le esperienze acquisite, garantite dalla presenza a fianco del giovane imprenditore di alcuni punti cardine dell'amministrazione uscente".



"Bisogna innovare, cercando di approfittare in senso positivo del difficile momento storico che stiamo vivendo negli ultimi anni, ma facendo anche molta attenzione a non distruggere ciò che è stato fatto di buono per la nostra città", dichiara Giraudo, classe 1982, titolare della catena di ferramenta Audisio.



"Il nostro programma è in fase di definizione, e vorremmo scriverlo ascoltando tutta la popolazione, fatta di persone e attività che a Borgo vogliono vivere e lavorare per un futuro migliore", aggiunge il candidato. Per questo la lista "Realizziamo Insieme" ha attivato un indirizzo email (idee@realizziamoinsieme.it) dedicato alla raccolta di proposte, per dialogare direttamente con i candidati al municipio.



"Nei prossimi giorni – si conclude lo scritto – verrà ultimato l'elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale e verranno indicati i primi punti di un programma che si pone come obiettivo di traghettare Borgo San Dalmazzo verso un futuro di successo in tutti i settori fondamentali, dal turismo alla socialità, dalla cultura all'impresa locale".