Cuneo verso le elezioni, ad horas l’investitura di Franco Civallero per il centrodestra

Salvo novità dell’ultima ora - a questo punto improbabili ma non impossibili – a Cuneo Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia stanno per chiudere la partita del candidato sindaco sul nome di Franco Civallero, presidente del circolo “L Caprissi”.

La designazione potrebbe avvenire domani, dopo un ultimo confronto tra Alberto Cirio (Forza Italia), Giorgio Bergesio (Lega) e Paolo Bongioanni (Fratelli d’Italia).

Fino all’ultimo il nome dell’ex dirigente d’azienda e imprenditore è rimasto in ballo con quello di Gian Paolo Beretta, sindaco uscente di Borgo San Dalmazzo.

Alla fine di una lunga e serrata trattativa quest’ultimo, considerato troppo vicino ad Enrico Costa, parlamentare di Azione, ha dovuto farsi da parte.

Nel braccio di ferro con Fi e FdI, l’ha spuntata il senatore e segretario provinciale della Lega Bergesio, che – dopo Savigliano con Gianluca Zampedri – s’intesta anche il candidato sindaco del capoluogo di provincia, confermandosi così il politico più influente della Granda, quasi alla pari con Cirio.

Nelle vicende cuneesi hanno pesato ri riflesso anche le tensioni in atto in questi giorni in Regione tra Lega e Forza Italia dopo il passaggio del consigliere regionale leghista del Canavese Mauro Fava nelle fila dei forzisti.

Un cambio di casacca che ha irritato non poco il segretario regionale e capogruppo a Montecitorio della Lega Riccardo Molinari e determinato nuove fibrillazioni nella maggioranza a Palazzo Lascaris.

Aprire un nuovo fronte di ostilità su Cuneo – per quanto l’ipotesi Beretta piacesse a Forza Italia e non dispiacesse a Fratelli d’Italia – avrebbe rappresentato una nuova mina per Cirio.

Domani, dunque - salvo tempeste notturne – Civallero dovrebbe ricevere il via libera.