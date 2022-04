In giro per il Piemonte: alla scoperta di Val Casotto e Pamparato

Dopo il primo tour a Fossano, lo Spazio culturale piemontese di Saluzzo, in collaborazione con l'associazione Karibu e il comune di Pamparato ha organizzato nell'ambito del progetto “In giro per il Piemonte alla scoperta dei suoi tesori 2 un appuntamento culturale in calendario domenica 15 maggio che porterà in val Casotto e Pamparato.

Il programma prevede al mattino alle 10,30 una visita guidata al Castello Reale di val Casotto ( costo 7 euro), pranzo alle 12,30 presso Trattoria Roma di Pamparato ( costo 25 euro / 3 antipasti, 2 primi, 2 secondi, dolce, caffè e vino compresi).

Il pomeriggio culturale proseguirà nel Castello dei marchesi Cordero di Pamparato con la seguente scaletta: alle 15 incontro con l’associazione Karibu e il libro “A caccia della capoeira storia di un bambino", di Sara Gonella.

Alle 15,30 “ I libri e il Piemonte” con Loredana Cella, alle 15,45 “Intermezzo di Musica antica” con Antonella Flego (voce) e Gabriella Perugini (liuto e tiorba ) Alle 16 la conferenza di Livio Secco “1922-2022 Cent’anni con TUTANKHAMON” a cui seguirà ancora un ”Intermezzo di Musica Antica”.

Alle 17 presentazione di “Vieni a sederti tra i fiori” di Giuseppina Valla. Si terminerà con un finale musicale.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 330 204153 Angela Delgrosso, fondatrice dello Spazio culturale piemontese di corso Roma 4 a Saluzzo. Info anche sul sito.