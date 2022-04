Festa del Tricolore al Memoriale della Divisione Alpina Cuneense

Come ormai è consuetudine per il Lions Club Busca e Valli, ogni anno viene festeggiato il TRICOLORE, consegnando la Bandiera ad ogni ragazzo delle classi quinte elementari e quest’anno sono state scelte le classi quinte dei plessi scolastici di Busca, Castelletto di Busca e S. Chiaffredo, tutte facenti parte dell’Istituto Comprensivo Carducci della città buschese, per un totale di 102 ragazzi.

Il giorno scelto, giovedì 21 aprile 2022, il Lions Club Busca e Valli ha portato i ragazzi, accompagnati dalle loro insegnanti, a visitare il MEMORIALE della Divisione Alpina Cuneense, che si trova presso la Stazione vecchia di Cuneo Gesso.

Ad accoglierli c’erano il Presidente del Memoriale, Prof. Aldo Meinero, coadiuvato da un gruppo di Alpini in congedo e volontari dell’Associazione Nazionale Alpini. La giornata è così iniziata con l’alza Bandiera ed il canto dell’Inno Nazionale alla presenza del Colonnello Sgueglia, Comandante del 2° Reggimento Alpini di Cuneo, per poi passare all’interno del complesso, dove i volontari si sono adoperati ad illustrare ai ragazzi il significato di tutti i cimeli ed i ricordi autentici delle due guerre mondiali che lì sono conservati e la Storia della Divisione Alpina Cuneense, che da quella stazione partì alla volta della Russia esattamente 80 anni fa (1942-2022).

Molto toccante è stato leggere alcune lettere, autentiche, che i soldati dal fronte scrivevano a casa.

Sia i Lions presenti, guidati dal presidente in carica Roberto Combale, che le insegnanti ed i loro studenti, hanno potuto cogliere l’atmosfera che si respira al Memoriale di Borgo Gesso, profonda e silenziosa, ma che urla nel cuore con la forza delle emozioni che solo andando a visitarlo si possono capire e percepire.