A TimeOut questa sera (ore 21) occhi puntati sulle semifinali Play-off; Ospiti Sophie Blasi, Francesco Cicchiello e Claudio Basso

Penultimo appuntamento stagionale per “TimeOut”, il format sul campionato di volley femminile di serie A2. Questa sera, con inizio alle ore 21, si parlerà soprattutto delle semifinali Play-off, con ormai alle porte la super sfida tra la Banca Valsabbina Millenium Brescia e la Lpm Bam Mondovì.

Titolo della 26^ puntata “Una poltrona per quattro”, visto che tra le 4 formazioni ancora in corsa nei play-off si “nasconde” la squadra che conquisterà la seconda promozione in serie A1. Ospite in studio il vice allenatore della Lpm Bam Mondovì Claudio Basso.

Due i collegamenti previsti e che vedranno l’intervento del direttore sportivo della Union Volley Pinerolo Francesco Cicchiello e quello della schiacciatrice della Millenium Brescia Andrea Sophie Blasi. Nel corso della puntata saranno trasmesse le interviste raccolte in settimana con l’allenatore del Puma Matteo Bibo Solforati, con le giocatrici Mila Montani e Maria Luisa Cumino e infine con Massimo Gazzera del gruppo “Ultras Puma”.

Ricordiamo che “TimeOut” viene trasmessa in home page e su Facebook di Targatocn.it (per la provincia di Cuneo), PiazzaPinerolese.it (per l’area del Pinerolese) e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio).