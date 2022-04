Cuneo Granda Volley, Federica Stufi ai saluti: "È stato un meraviglioso dono essere con voi questa stagione"

Tempo di saluti in casa Cuneo Granda Volley, al termine di una stagione avvincente e chiusa con la sconfitta contro Novara in Gara 3 dei quarti di finale playoff.

Tra le giocatrici che non vestiranno più la maglia di Cuneo c'è la centrale Federica Stufi che ha affidato ai social un messaggio carico di affetto e riconoscenza nei confronti della sua ormai ex squadra e città.

IL MESSAGGIO DI FEDERICA STUFI

"É giunto il momento di fare le valigie, e questa volta sono piú pesanti c’é dentro una magia di una squadra incredibile sorretta da ogni singolo elemento della società; contornata da queste meravigliose montagne che mi hanno accolta e accompagnata ogni singolo giorno che come un abbraccio e soprattutto come le persone che abitano qua hanno saputo abbracciarmi e coccolarmi con la stessa bellezza e dolcezza dei panorama che esprime ad ogni alba; alimentata dai sapori delle delizie locali che mi hanno fatto sentire casa e con la leggerezza e la gioia delle bollicine di questi vigneti coi simili alla mia toscana!!! Sorrido al ripensare a tutta la stagione e mi vengono i brividi ad ogni impresa in cui siamo riusciti, e anche se avrei voluto scrivere una storia diversa sul finale so che abbiamo lasciato un ispirazione ad ogni persona al palazzetto, ad ogni spettatore dalle tv e a tutti gli sponsor che ci hanno seguito e sostenuto!! È stato un meraviglioso dono essere con voi questa stagione. Con il cuore Cuz"