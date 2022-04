Idrocentro, una certezza al fianco del Cuneo Volley

Il rinnovo della partnership con il Cuneo Volley conferma e valorizza il forte legame tra Idrocentro e il mondo dello sport, in particolare quello della pallavolo maschile della Città di Cuneo.

Un’azienda molto importante sia nello scenario italiano che nel mondo.

La Famiglia Cussino: « Tenacia, lavoro di squadra e allenamento costante per puntare al raggiungimento di nuovi e importanti traguardi sono i segni distintivi di questo sport e sono i valori fondamentali di Idrocentro. Siamo orgogliosi di sostenere lo sport di squadra per eccellenza, dove il fair play caratterizza l’atteggiamento sia dei giocatori in campo sia dei tifosi sugli spalti».

Idrocentro SPA, nata nel febbraio del 1976, opera con successo nel campo delle forniture idrauliche, termiche, di sanitari e arredobagno, climatizzazione e condizionamento, riscaldamento, forniture edili e allestimenti per piscine, palestre, irrigazione, strutture ospedaliere e per disabili. In tutto il gruppo lavorano oltre 850 persone, senza contare tutto il flusso di lavoratori che orbitano attorno alle attività dell’azienda.

Nell'ottica di fornire un servizio sempre più completo Idrocentro ha incrementato la sua offerta sviluppando nuovi marchi che si dedicano a settori specifici:UNIMETAL, AAENERGY, ABITARE, ALGECOLLECTION, EVAC, SOURGES DES EAUX, ESI e BAGGI LUX.