Volley, playoff A2M. Cuneo a Caorle con obiettivo la semifinale. Silvia Canale frena: "Pensiamo una partita alla volta" (VIDEO)

Con gara1 in archivio, la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo si appresta alla trasferta di Caorle dove domenica pomeriggio alle 18 affronterà la HRK Diana Group Motta di Livenza per la seconda sfida dei quarti di finale playoff.

In caso di vittoria, per la squadra allenata da Roberto Serniotti si spalancherebbero le porte della semifinale contro la vincente di Santa Croce-Brescia, con i toscani avanti di una vittoria. Qualora, invece, ad imporsi saranno i veneti le due squadre dovranno passare sotto le forche caudine della "bella", in programma giovedì 28 aprile alle 20.30 al palasport di Cuneo.

Un momento delicato della stagione, dunque, nel quale occorre tenere i nervi ben saldi. Ne sa qualcosa la team manager della società cuneese, Silvia Canale, che nel suo ruolo funge da trait d'union tra giocatori, staff tecnico e società.

Ex palleggiatrice, Laureata in Psicologia, Silvia Canale si è specializzata con un corso di perfezionamento in Psicologia dello sport e ha conseguito un Master in Strategie per il Business dello Sport presso la “Ghirada di Treviso”. Dal 2013 al 2016 l’esperienza in Superlega alla G.S. Porto Robur Costa Ravenna, sotto la direzione di Beppe Cormio, inizialmente nel settore comunicazione e marketing e successivamente anche nell’organizzazione. Dal novembre 2020 è entrata a far parte di Cuneo Volley.

L'abbiamo incontrata durante uno degli allenamenti pomeridiani della squadra, che Silvia segue ovviamente con regolarità. Vi proponiamo l'intervista nel video a seguire.