Racconigi Cycling Team, prima trasferta stagionale nelle Marche: domenica appuntamento con la “Giornata Nazionale Rosa - Gran Premio Città di Corridonia”

Prima trasferta stagionale in terra marchigiana per il Racconigi Cycling Team, che nella mattinata di domenica 24 aprile pedalerà nell'edizione 2022 della “Giornata Nazionale Rosa - Gran Premio Città di Corridonia”, manifestazione fortemente voluta dalla Società Ciclistica Club Corridonia A.S.D. sulle strade di Corridonia, in provincia di Macerata.

La competizione, riservata alla categoria donne junior, prevede una lunghezza complessiva di 85,500 chilometri, spalmati sulle strade di un circuito di 17 chilometri quasi totalmente pianeggiante, da ripetere per quattro volte, e dalla salita finale verso il traguardo di Corridonia.

Il ritrovo è fissato per tutte le partecipanti presso i “Giardini Pubblici” di Piazzale della Vittoria a Corridonia (MC), alle ore 7:30, mentre la gara, che assegnerà anche i titoli di campionessa provinciale di Macerata e di campionessa regionale marchigiana, scatterà alle ore 10:00 in punto.

Per questa nuova edizione della “Giornata Nazionale Rosa - Gran Premio Città di Corridonia” l'esperto tecnico Roberto De Filippo schiererà ai nastri di partenza le junior al primo anno di categoria: Irene Cagnazzo, in 'top ten' al “Trofeo Città di Gossolengo - Trofeo Alberto Biondi - Memorial Rino Andrina” di Gossolengo (PC), le junior secondo anno: Elisa Roccato, reduce dal decimo posto conquistato il giorno di Pasquetta al “Gran Premio Città di Monselice” sulle strade venete di Monselice (PD), Matilde Ceriello, ben piazzata al “Gran Premio Valle del Ticino” di Galliate (NO), Camilla Marzanati e l'under al primo anno Matilde Beltrami.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “GIORNATA NAZIONALE ROSA - GRAN PREMIO CITTA' DI CORRIDONIA” A CORRIDONIA (MC):

- Matilde Beltrami (Under I° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Irene Cagnazzo (Junior I° Anno, 5 Luglio 2005

- Matilde Ceriello (Junior II° Anno, 21 Giugno 2004)

- Camilla Marzanati (Junior II° Anno, 29 Gennaio 2004)

- Elisa Roccato (Junior II° Anno, 2 Marzo 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo