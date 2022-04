Agricoltura, i contoterzisti si adeguano ai rincari: tariffe in aumento del 20%

I prezzi delle lavorazioni agromeccaniche subiranno, in media, un aumento del 20% rispetto al passato. E’ quanto emerge da una riunione dei soci dell'Unione Trebbiatori di Cuneo tenutasi lo scorso 22 aprile.



"L’incremento – fa sapere la stessa organizzazione in una nota – si rende necessario per permettere ai contoterzisti di rimanere competitivi in un settore che ha visto, in questi anni, aumenti generalizzati dei prezzi dei propri fattori produttivi".



Il caro gasolio e lubrificanti degli ultimi mesi è emblematico, ma non sarebbe l'unica voce di spesa a pesare sui conti di chi lavora in agricoltura. In un contesto internazionale caratterizzato da difficoltà produttive e da scarsità di offerta di materie prime e semilavorati, infatti, i principali costruttori hanno rivisto al rialzo i listini dei macchinari. Le spese di manutenzione, voce di costo molto significativa nei bilanci delle imprese agromeccaniche, sono a loro volta aumentate a causa del rincaro dei ricambi.



L'Unione Trebbiatori di Cuneo ha quindi valutato che "non è più possibile posticipare un adeguamento dei prezzi delle lavorazioni, ormai ferme da molti anni. Si è ritenuto adeguato quantificare l'incremento nell'ordine del 20%, valutabile dalle singole aziende in base ai diversi tipi di servizi svolti e in funzione anche dell'evolversi della situazione economica. Questo nell'intento di mantenere la professionalità, la competenza e l'alto livello di meccanizzazione che ha sempre contraddistinto la categoria".

"In questo contesto – si conclude la nota –, inoltre, diventa sempre più insostenibile la prassi di posticipare a fine anno la fatturazione delle lavorazioni. Occorrerà quindi, nell'interesse di tutti, programmare i pagamenti già in corso d'anno, in modo da evitare ai contoterzisti ulteriori aggravi di carattere finanziario".