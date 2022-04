I Lions di Bra per la pace: donate uova ai bambini ucraini alla vigilia della Pasqua ortodossa [FOTO]

Un piccolo gesto di solidarietà per regalare un momento di gioia e golosità ai tanti bambini ucraini fuggiti dalla loro terra martoriata dalla guerra.

Una delegazione del Lions Club Bra Host, guidata dal presidente Armando Verrua, ha abbracciato nella mattina di oggi, sabato 23 aprile, sull’ala della Rocca, un piccolo gruppo di bambini e bambine ucraini, ai quali è stato donato un tradizionale uovo di cioccolato, proprio alla vigilia della Pasqua ortodossa.

L’appuntamento è stato preceduto dal momento istituzionale, che ha visto intervenire il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, l’assessore Luciano Messa (anche socio Lions), i consiglieri comunali Bruna Sibille (anche consigliere provinciale), Marina Isu e Maria Milazzo, oltre a Franco Canopale del gruppo braidese ‘Amici dei bambini di Chernobyl’, insieme a collaboratori e la dipendente comunale Chiara De Magistris, che coordina i gruppi di volontariato braidesi.

Il loro saluto è andato alle famiglie ospitate a Bra e quelle ospitanti, che hanno promosso l’incontro, inaugurato dal tappeto dei disegni realizzati dai bambini. Hanno età diverse, ma tutti hanno affrontato un lungo viaggio per arrivare in Italia. Sono bambini a cui piace cantare, ballare, giocare e disegnare. Solo che hanno negli occhi il ricordo della guerra e anche se si fa di tutto per renderli sereni, le testimonianze raccontate lasciano senza parole.

Storie difficili da ascoltare e tanto il dolore per la situazione che stanno vivendo questi piccoli, strappati alla loro quotidianità. E intanto, mentre aspettano di tornare nelle loro case, ringraziano per l’accoglienza. Ora sono felici qui a Bra. Hanno l’appuntamento con la scuola, dove sono stati accolti sia dal personale docente, ma anche dai compagni e dalle loro famiglie.

In valigia hanno i loro sogni da realizzare e nell’uovo di Pasqua donato dai Lions c’è stata la sorpresa di un sorriso, che ha accomunato tutti i presenti in un unico, universale messaggio. Le parole del sindaco di Bra, Gianni Fogliato: “La pace è fatta anche di gesti come questo, che scaldano il cuore e fanno germogliare un sorriso prezioso sui volti dei più piccoli. Ringrazio i Lions per la bella iniziativa e per i valori di solidarietà ed accoglienza che ritroviamo nei loro membri. Grazie anche a chi ha organizzato l’incontro e che quotidianamente lavora per l’accoglienza”.

Per il Lions Club Bra Host erano presenti tanti soci, che si sono stretti nel messaggio del presidente Verrua: “Oltre al service che ha permesso di raccogliere fondi per il popolo ucraino, abbiamo avvertito l’obbligo di fare qualcosa in più. Volevamo dare un ulteriore segnale per quanto riguarda la solidarietà nei confronti dei bambini costretti a scappare dalla guerra. Vogliamo dare loro una Pasqua diversa, una Pasqua per la pace, un sorriso e un abbraccio”.