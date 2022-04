Oggi a Saluzzo i funerali del piccolo Andrea, morto nel tragico incidente col trattore

“Ninna nanna, mio bambino, sei un Angelo piccino, e lasciato hai l’ali belle sopra i raggi delle stelle (…) Ninna nanna, dolce viso, Angiolin del paradiso, Angiolino della mamma, ninna nanna, ninna nanna”.

Con un dolce testo di Teresa Comei Correggi, scelto per accompagnare il piccolo Andrea Allemandi di 2 anni nel sonno dell’al di là, la mamma Loretta, il papà Roberto, il fratellino Alessandro, con tutta la famiglia, annunciano i funerali del bambino che avranno luogo oggi, sabato 23 aprile alle 15 nella Chiesa di San Bernardino di Saluzzo.

La morte è avvenuta a causa di un tragico incidente il giorno di Pasquetta lunedì 18 aprile, mentre il papà e lo zio stavano lavorando nei campi, nell’azienda agricola di famiglia, sulla collina di Saluzzo, in via Creusa, vicino a Pilone Botta, sul limitare dei boschi. Una distrazione di pochi secondi e il piccolo Andrea sarebbe riuscito a salire da solo sul trattore e in qualche modo a metterlo in moto, forse togliendo il freno. Il mezzo agricolo è precipitato in una scarpata all’interno della proprietà dopo un volo di oltre tre metri, sbalzando fuori il bambino che ha riportato nella caduta lesioni gravissime

Sono stati i genitori a trasportarlo in auto al Pronto Soccorso dell’ospedale di Saluzzo in condizioni disperate, dove è purtroppo deceduto.

Per accertare le dinamiche dell’incidente è stata aperta un'inchiesta e sul corpo del piccolo Andrea disposta l’autopsia dalla Magistratura che ieri ha dato il nullaosta per i funerali.

Sarà padre Giuliano Selti, parroco della Chiesa di San Bernardino a celebrare la funzione. Martedì a poche ore dalla tragedia, è stato a chiamato dai genitori sotto choc per pregare insieme a loro. “Conosco bene la famiglia, una bella famiglia. Ho sposato io nel 2016 Roberto e Loretta, battezzato il loro primo bambino e nell’ottobre scorso ho celebrato il battesimo del piccolo Andrea a cui, dopo pochi mesi appena, dovrò dare l’ultimo saluto. Era un bel bambino, vivace, cresciuto in mezzo alla natura. E’ una tragedia che mi addolora molto”.



La famiglia Allemandi è molto conosciuta a Saluzzo, contadini da generazioni sulla collina dove coltivano frutta e ortaggi in serra, prodotti che vendono anche nei mercati cittadini. Da tutti sono considerati grandi lavoratori, dediti alla famiglia. Tutta la comunità si stringe al loro dolore nell’addio al piccolo Andrea.