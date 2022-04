Come Promuovere il Tuo Nuovo Ufficio Ecosostenibile

Oggi più che mai l’ambiente e il pianeta sono al centro di campagne di sensibilizzazione.

L’eccessivo utilizzo di plastica e il suo processo di produzione hanno causato diversi problemi, tutti molto seri per l’umanità. In un mondo dove tutto ciò che ci circonda contiene plastica, riciclare e riutilizzare questo importante materiale è obbligatorio per evitare ulteriori disastri ambientali e salvaguardare le specie animali di tutto il pianeta.

Purtroppo, sensibilizzare è solo l’inizio, e nonostante si facciano diversi sforzi per passare a soluzioni e fonti di energia rinnovabili e più sostenibili, i risultati richiedono tempo e impegno costante.

Piccoli imprenditori e professionisti di ogni genere possono prendersi cura del pianeta ed essere fedeli ai propri ideali adottando alcuni accorgimenti eco-friendly sul posto di lavoro, promuovendo allo stesso tempo l’attività commerciale proprio come la nuova generazione si aspetta.

Sfrutta i social media

Ogni minimo impegno che dà vita a un effetto positivo per il pianeta merita di essere promosso.

Qualunque sia il tuo cliente più comune e il tuo pubblico di riferimento, rendi i tuoi follower consapevoli del tuo impegno quotidiano, che si tratti del passaggio a energia elettrica verde o all’adozione di un nuovo programma di car sharing per i tuoi dipendenti.

Potresti creare un post in cui chiedi se anche i tuoi clienti hanno in casa energia verde, oppure puoi postare su Instagram una foto con una didascalia che dia consigli su come inquinare meno.

Organizza dei giveaway per annunciare a chi ti segue le novità in programma, crea grafiche originali, e chiedi a tutti di condividere il tuo post per lanciare nuovi prodotti e servizi.

Una naturale allegria e brio sono il tono comunicativo standard ideale per ogni nuova attività, specialmente se il tema è caro a molti.

Cancelleria green

Un vero ufficio ecosostenibile deve anche utilizzare materiale di cancelleria eco-friendly.

Nonostante la nostra era digitalizzata, in ufficio c’è sempre bisogno di prendere appunti velocemente e ritrovarli a portata di mano sulla scrivania.

Rimpiazzare le penne in plastica con penne realizzate in bambù o plastica riciclata, come quelle che puoi trovare e personalizzare su siti come pens.com/it/, è l’ideale per ridurre l’impatto ambientale degli accessori più utilizzati in ufficio, ovvero carta e penna.

La marcia in più? Utilizza le tue nuove penne ecologiche personalizzate come gadget aziendali da regalare per promuovere un’attività ecosostenibile nel migliore dei modi.

Personalizza il tuo marchio

Abbandonare l’uso di sacchetti di plastica monouso e quelli che durano solo un paio di spese è un’altra ottima idea. Chi gestisce un negozio può sostituirli con borse prodotte con materiali riciclati che difendono l’ambiente, e confezioni regalo prodotte con carta riciclata.

Una totebag ecosostenibile può essere personalizzata con logo e nome del tuo brand, svolgendo il doppio ruolo di borsa per i prodotti e pubblicità a impatto diretto.

Un logo aziendale e un’identità definita sono la soluzione migliore per creare visibilità, interesse e farsi riconoscere nel tempo, anche se hai una piccolissima impresa unipersonale. Usali all’interno di una strategia di comunicazione efficace per promuovere il tuo nuovo ufficio ecosostenibile.