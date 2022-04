Lezioni private: per rimediare alle lacune legate a DAD e Pandemia

Nell'ultimo biennio si è assistito a un aumento esponenziale di richieste di lezioni private e aiuto compiti, sia a domicilio che online. A favorire il fenomeno è stata sicuramente la pandemia da Coronavirus che ha colpito molti Paesi, Italia inclusa. Spesso famiglie e alunni si rivolgono a studenti che hanno conseguito il diploma con il massimo dei voti o, in alternativa, a professori in cerca di occupazione e neolaureati. Il fatto di essere obbligati a seguire le lezioni scolastiche in DAD ha avuto come conseguenza l'emergere di lacune gravi, vista la difficoltà di concentrarsi trovandosi davanti allo schermo del Pc. E l'impossibilità di interfacciarsi con i professori ha portato a un ulteriore inasprimento della situazione. Grazie alle lezioni private è possibile eliminare rapidamente le lacune in una o più materie. Prima che l'anno scolastico si concluda, o nel preparare un esame universitario, scegliere di farsi aiutare è divenuta una strada obbligata per molti.

Perché scegliere le lezioni private

Nonostante il successo riscontrato dalle lezioni private e dai servizi di Aiuto compiti , ancora oggi alcune persone vedono queste opzioni con sospetto, mostrandosi riluttanti all'idea nonostante i risultati conseguiti dai propri figli in ambito scolastico siano negativi. In realtà, come possono confermare gli studenti che ne hanno già approfittato, un investimento oggi può tradursi in una raccolta fruttuosa domani. Le ripetizioni private a domicilio, ad esempio, consentono di ottenere rapidi progressi: un momento privilegiato che offre allo studente tutto il tempo necessario a comprendere i concetti apparsi poco chiari a scuola.



Online o a domicilio: il successo è assicurato

Avere difficoltà nell'apprendimento di un'unica materia scolastica può non apparire come una ragione sufficiente per iniziare a cercare chi impartisca lezioni private. In realtà, non comprendere un argomento, e non fare nulla per rimediare, rischia in diversi casi di far perdere il filo, impedendo così di affrontare serenamente gli argomenti successivi. E i bassi voti ottenuti nonostante l'impegno profuso potrebbero essere sufficienti a demotivare, azionando una reazione a catena destinata a riflettersi sulle altre materie. Un aiuto compiti, a casa oppure online, e tali rischi verrebbero scongiurati; si potrà così riprendere con maggiore convinzione il percorso di studi. Altri motivi per richiedere qualche lezione? La volontà di approfondire gli argomenti trattati marginalmente in classe. Scegliendo di approcciarsi alle lezioni private online, in particolare, si rivela vantaggioso per chi ha poco tempo a disposizione, in quanto le lezioni saranno usufruibili da qualsiasi dispositivo, e in qualunque momento.