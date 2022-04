Ad Alba la prima assoluta di "Carlotta. The musical" con voce narrante di Marco Berry

Sabato 14 maggio alle 21 il Teatro Sociale di Alba va in scena la prima assoluta di "Carlotta. The musical", su testi e libretto da James David Spellman e musiche di Filippo Cosentino, con ospite Marco Berry come voce narrante.

Spellman, consulente in strategie di comunicazione con un master a Oxford che vive a Washington, è rimasto talmente colpito dalla sua permanenza, tre anni fa, ad Alba, Langhe e Roero, da voler raccontare il nostro territorio prima in un libro e poi in un musical. "Il mondo dei trifolao, delle loro lanterne che nella notte illuminano le colline come lucciole, dei cani che scovano col loro infallibile fiuto uno dei prodotti più amati al mondo, il Tuber magnatum, mi ha affascinato con la sua magia - spiega -. Sento il bisogno di raccontarlo e di farlo ulteriormente conoscere, per quanto posso, anche negli Stati Uniti".





Così è nato "Carlotta. The musical", la storia dell'unica femmina tra quattro cuccioli a crescere e diventare una eccezionale tabui: "Una fiaba per non arrendersi davanti le avversità della vita e ritrovare nell’amore di familiari e amici il senso di appartenenza a una comunità".



Mr. Spellman ha trascorso ad Alba molti mesi e ha raccolto una quantità di dati e interviste enorme, confluite nel musical sul tema della cerca del tartufo. È anche, però, una storia di amicizia fra uomo e cane. Uno spettacolo adatto a tutte le età, a ingresso gratuito.





Sul palco ci saranno 11 artisti contemporaneamente a interpretare i diversi ruoli e dare vita a uno spettacolo entusiasmante, omaggio alla nostra città. Quella di Alba è quindi la prima mondiale a cui succederanno le date di Treviso, Firenze e Washington.

"Questo spettacolo sarà l’occasione per raccontare la cerca del tartufo, pratica di straordinario valore, che racchiude tutto il fascino della cultura legata al tartufo - dichiara l'assessore al Turismo del Comune di Alba Emanuele Bolla -. Sarà una bella occasione per valorizzare non solo un prodotto locale, ma tutti quegli elementi affascinanti che rappresentano l’identità della comunità di Alba, Langhe, Monferrato e Roero".





La produzione dello show è possibile grazie al sostegno di Fondazione CRC e Banca d'Alba. La produzione esecutiva è del Dragonfly Music Studio. Tra gli artisti sul palco ci saranno Francesco Rainero, vincitore di Musicultura, Francesco Maria Conti attore e interprete di numerosi musical in scena a Milano, i Random Strings 4et e Gian Paolo Piccolo al clavicembalo.