“Artisti si nasce? Musicisti di successo si diventa”: Matteo Romano incontra gli studenti a Cuneo

Il cantante Matteo Romano questa mattina in Sala San Giovanni a Cuneo ha aperto i talk di The Youth Factor, il percorso di audience engagement ed empowerment ideato dalla Fondazione Artea, con il patrocinio del Comune di Cuneo – Assessorato per la Cultura, rivolto agli studenti delle scuole superiori del capoluogo.

Tantissimi i giovani spettatori che hanno partecipato all'incontro per conoscere da vicino la promessa del cantautorato italiano.

Matteo Romano - insieme a Riccardo Vitanza, amministratore unico dell’agenzia di comunicazione Parole e Dintorni srl – si è confrontato sul tema “Artisti si nasce? Musicisti di successo si diventa”. Il giovane, che frequenta il primo anno di Comunicazione allo IULM di Milano, ha raccontato i suoi inizi, partendo da Tik Tok a Sanremo e ora alle prese con il nuovo singolo: “È tutto partito per gioco su Tik Tok fino a diventare virale e ad aumentare le visualizzazioni… Il mondo musicale con i social è cambiato! Permette a molte più persone di farsi conoscere, ma bisogna trovare dei fattori che ci rendano unici e riconoscibili”.