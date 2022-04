Concerto itinerante dalla torri campanarie di Cavallermaggiore

, dalle ore 16 in poi l'associazione "CampaneTO", gruppo di musicisti e studiosi di arte campanaria di Torino, in collaborazione con il comune e la parrocchia di Cavallermaggiore, ha organizzato un concerto itinerante dalle varie torri campanarie del paese in occasione della fiera di San Giorgio.

Il gruppo, oltre a portare avanti la catalogazione dei vari campanili in collaborazione con l'ufficio beni culturali della diocesi torinese, si occupa di recuperare e studiare le antiche melodie ("baudette") del territorio e di ri proporle in occasione di eventi particolari e delle festività.

In diverse torri campanarie, grazie alla presenza di centraline all'avanguardia, è anche stato possibile registrare queste melodie inserendole nuovamente nella memoria del computer di comando delle campane.

Nel pomeriggio di 24 aprile saranno coinvolti in questo concerto a cielo aperto diversi campanili di Cavallermaggiore a cominciare dalla torre civica per proseguire poi con San Michele, Santa Maria della Pieve, il Santuario e le confraternite di San Rocco, Santa Croce e San Giovanni decollato.

Le campane saranno suonate "a baudetta" e "a distesa" dai membri del gruppo.