Il Giro d'Italia torna in Granda con la tappa Sanremo-Cuneo

Il Giro d’Italia torna sulle strade della Granda. Venerdì 20 maggio la più importante corsa ciclistica italiana concluderà a Cuneo la tredicesima tappa che parte da Sanremo. I corridori arriveranno in provincia di Cuneo dal Colle di Nava per poi risalire tramite la valle Tanaro da Ormea a Garessio fino a Bagnasco, Ceva e Lesegno. Quindi al santuario di Vicoforte, Mondovì, Sant’Anna Avagnina, Pianfei, Beinette con arrivo nel centro di Cuneo dopo 157 chilometri.

“Queste tappe del Giro sono un grande momento di sport ma anche l’occasione per mostrare ad atleti e appassionati di ciclismo le bellezze del nostro territorio. Le ruote degli atleti che si sfideranno in strada, infatti, percorreranno aree tanto diverse tra loro ma che concorrono tutte in una stessa direzione: dimostrare la bellezza del nostro Piemonte”, dichiara Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte”.

Si tratta di una tappa relativamente breve e di media difficoltà. Si percorre in senso inverso quella che è stata la Sanremo estiva del 2020. Da Sanremo si tocca Imperia per salire al Colle di Nava e giunti a Ceva virare verso Cuneo. Si toccano dopo diverse stagioni alcuni luoghi simbolo del Giro nella zona come il Santuario di Vicoforte e Mondovì. Finale veloce lungo la piana cuneese per giungere alla volata conclusiva.

Oltre al Giro dei professionisti la Granda ospiterà anche le ultime tre tappe del 45° Giro Giovani Under 23. La corsa giovanile partirà da Gradara sabato 11 giugno e giovedì 16 giugno sarà a Busca per la quinta tappa con traguardo a Peveragno: 146,6 chilometri con salite al santuario di Valmala e, per tre volte, al pilone del Colletto. Il giorno successivo venerdì 17 giugno, per la sesta tappa, si riporterà il ciclismo sul Colle Fauniera con la Boves-Colle Fauniera di 110,7 km. Infine, settima e ultima tappa, sabato 18 giugno da Cuneo a Pinerolo, 142 km con passaggi sulla Colletta di Rossana e di Paesana e circuito finale Pinerolo-San Martino-San Secondo-Bricherasio.