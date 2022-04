In vista delle celebrazione 2022 del patrono San Giovenale, Fossano organizza due eventi "ripensando" il Santo

In avvicinamento ai festeggiamenti 2022 per il Santo Patrono di Fossano, San Giovenale, la Compagnia omonima, in collaborazione con la Diocesi, il Comune, i Volontari per l'Arte e il supporto della Casa di Risparmio di Fossano e della relativa fondazione bancaria, organizza due momenti di approfondimento dal titolo: "Ripensare San Giovenale".

Gli appuntamenti sono:

Sabato 23 aprile alle ore 15: presso la sala polivalente del Castello degli Acaja, l'evento vedrà gli interventi del Sindaco di Fossano Dario Tallone e di Gianfranco Mondino, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.

Qui si terrà la presentazione del libro "San Giovenale. Memoria della traslazione delle Reliquie del Santo a Fossano, su relazione di Paolo Ravera e la presentazione del quadro di San Giovenale che si trova nel Palazzo Comunale di Fossano, su relazione dell'Assessore alla Cultura Ivana Tolardo.

In conclusione verrà illustrato al pubblico, a cura dell'Architetto Denise Chiaramello, il Tour alla scoperta dei luoghi del Santo.

Mercoledì 27 aprile alle ora 21: presso la sala congressi "Sant'Agostino" di via Negri 20 con l'intervento del Sindaco Dario Tallone e del dottor Gianfranco Mondino, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, verrà presentata la teca di San Giovenale, su relazione di Fra Luca Gazzoni e a seguire si terrá il convegno "San Giovenale, un Patrono per la città di Fossano", a cura di Don Davide Pastore.