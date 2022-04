Cuneo verso le elezioni, il centrodestra dà il via libera a Franco Civallero

Sarà Franco Civallero, già dirigente industriale, imprenditore, attuale presidente del Circolo “L Caprissi” e del Lions Club Cuneo, nonché segretario generale del comitato organizzatore del 69esimo raduno nazionale dei Bersaglieri, che si terrà a Cuneo dal 16 al 22 maggio, il candidato sindaco per il centrodestra a Cuneo.

Il via libera è arrivato nella tarda mattinata dai referenti dei tre partiti, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, ritrovatisi a Mondovì per la presentazione del candidato sindaco Enrico Rosso.

Dopo un lungo tira e molla l’hanno spuntata Giorgio Bergesio e Gianna Gancia, rispettivamente senatore e segretario provinciale ed europarlamentare della Lega, che per primi si erano posti come suoi sponsor.

La loro proposta, dopo alcuni indugi, è stata fatta propria anche da Fratelli d’Italia, mentre Forza Italia – da quanto si vocifera – avrebbe cercato di tenere fino all’ultimo il punto su Gian Paolo Beretta, sindaco uscente di Borgo San Dalmazzo.

I forzisti hanno dovuto abbozzare e accettato comunque – pare di buon grado dopo aver constatato che Beretta non sarebbe passato se non al prezzo di rompere la coalizione - la designazione di Civallero col quale, in mattinata a Cuneo, si era intrattenuto il presidente della Regione Alberto Cirio, a margine dell’inaugurazione del monumento al bersagliere.

Al tavolo monregalese, riunitosi dopo la presentazione di Rosso, hanno preso parte per Fratelli d’Italia: Monica Ciaburro, William Casoni, Paolo Bongioanni e Rocco Pulitanò. Per Forza Italia, Paolo Zangrillo, Roberto Rosso, Marco Perosino e Maurizio Paoletti. Per la Lega era presente solo il senatore segretario Giorgio Bergesio, perché nel frattempo, Flavio Gastaldi, Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso se ne erano già andati via.

In serata una nota stampa ufficializzerà l’investitura del presidente del circolo “L Caprissi” il quale dovrà ora affrontare – a passo da bersagliere – la formazione delle liste la cui scadenza ultima è fissata per le ore 12 di sabato 14 maggio.