Savigliano, Saglione: “Un programma redatto sentendo le esigenze dei cittadini”

Gianfranco Saglione, già dirigente psicologo all’Asl, è uno dei quattro candidati sindaci in corsa per le elezioni. Attualmente è presidente di Oasi Giovani. In passato è stato assessore alla Cultura concorrendo alla nascita del turismo culturale.

Oggi pomeriggio, sabato 23 aprile, a partire dalle 15, presso la multisala Cinemà, parte di fatto la sua campagna elettorale.

“Per esperienza professionale e grazie alla pregressa esperienza amministrativa, sia in Comune che in Oasi Giovani – spiega - ho imparato che il metodo è questione fondamentale. Per questo ritengo che il programma elettorale non si possa ridurre ad un’ elencazione di annunci, ma debba essere il frutto di un lavoro corale che può essere fatto soltanto sentendo direttamente le esigenze dei cittadini. Sono lieto che già un centinaio di iscritti abbiano aderito ai quattro tavoli di lavoro. Quanto emergerà – osserva Saglione - diventerà la piattaforma su cui imposteremo la campagna elettorale e costituirà l’impegno che ci assumeremo nei confronti dei cittadini saviglianesi”.

Si tratta di tavoli tematici che svilupperanno i seguenti argomenti declinandoli ovviamente in chiave locale: Ambiente ed Ecologia; Scuola, Giovani e Sport; Welfare e Sanità; Cultura e Turismo.

Ogni tavolo, il cui lavoro durerà circa un paio d’ore, avrà un proprio coordinatore.

Intorno alle 17 interverrà il candidato sindaco raccogliendo le sintesi delle risultanze che serviranno per la stesura del programma.

Quattro – ricordiamo - le liste che appoggiano Saglione: “Savigliano Domani”, Partito Democratico, “Innovazione Savigliano” e “Impegno per Savigliano”.