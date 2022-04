Parte martedì 26 aprile la raccolta di beni davanti ai supermercati fossanesi per l'emergenza ucraina, coordinata da "Aiutaci ad Aiutarli"

Il circuito virtuoso di "Aiutaci ad Aiutarli", attivo da qualche settimana in provincia di Cuneo per azioni dirette all'organizzazione coordinata di aiuti alla popolazione ucraina in loco, rete nata dal connubio tra Casa do Menor e Aquilone Onlus e che, grazie all'azione attiva di alcuni amministratori pionieri, raggruppa ormai quasi trenta comuni, sta avviando in questi giorni, come preannunciato, una nuova fase di raccolta coinvolgendo diversi centri commerciali Fossanesi.

Con il supporto della Protezione Civile Locale, si stanno definendo le turnazioni di volontari a presidio dei vari supermercati in una sorta di "banco alimentare" finalizzato.

Come da comunicazioni di alcuni giorni fa, viene confermata la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione e non deperibili, oltre a prodotti per l'igiene, negli spazi antistanti i punti di grande distribuzione che hanno aderito all'iniziativa:

-l'Ins di viale Regina Elena.

- il Carrefour di piazza Bima.

- i Mercató di viale Regina Elena, di piazza Foro Boario e di via Ceresolia ( importante: i Mercató esclusivamente nella giornata di 30 aprile).

Questo é sostanzialmente l'elenco dei prodotti raccolti: pane e prodotti da forma a lunga conservazione, biscotti secchi a lunga data di scadenza, latte a lunga conservazione, té e tisane, frutta sciroppata in barattoli, zucchero in grani o zollette, minestra in scatola e istantanea, scatolame a lunga scadenza, cereali per prima colazione, saponi, dentifricio e spazzolini, pannoloni per bambini, carta igienica, salviette umidificate, fazzoletti di carta, disinfettanti, prodotti per l'igiene personale, garze sterili, fasce elastiche, cerotti, bende, guanti monouso.

Quanto raccolto verrà direttamente consegnato ai referenti del progetto che stanno operando in Romania, ai confini con l’Ucraina, per poi essere distribuito alla popolazione a inizio maggio

La programmazione coprirà la settimana tra il 26 e il 30 aprile, con la presenza di almeno due volontari a postazione che informeranno i clienti sull'iniziativa e sui prodotti ammessi, per poi suddividere gli stessi negli scatoloni per tipologia.

In seguito i colli verranno sigillati, etichettati e inviati al centro di stoccaggio.

I Fossanesi che vogliono contribuire troveranno le postazioni nei supermercati elencati, ciascuno per i giorni specifici, presenti in turni mattutini (ore 9-13) e pomeridiani (ore 15-19).