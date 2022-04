Calcio Serie D: il Fossano lotta ma si arrende al Chieri, 1-2 al "Pochissimo"

Fossano sconfitto dal Chieri, al "Pochissimo", nella 34^di campionato. La squadra di casa si batte con ardore ma non riesce a ribaltare il doppio vantaggio ospite maturato nei primi 45 minuti di gioco.

LA CRONACA

Assenze pesanti per Viassi: bomber Menabò out per infortunio, Bellocchio e Quaranta squalificati. Terminale offensivo è Coulibaly, supportato da Leonardo Di Salvatore, Fogliarino e Scarafia.

Al primo affondo il Chieri passa. Foglia trafigge Merlano con un pregevole sinistro a giro e porta la sua squadra in vantaggio dopo 8 minuti di gioco. Ancora ospiti insidiosi poco più tardi: Ponsat evita due uomini e va al tiro, Merlano blocca a terra. I blues prendono coraggio ed iniziano a macinare gioco, pur senza creare occasioni degne di nota. Al 31' ci prova Specchia dal limite dell'area, pallone alto sulla traversa. Il Chieri non si scompone e, con la giusta dose di cinismo, raddoppia al 34'. Autore del gol D'Iglio, abile a risolvere una mischia con un potente destro che piega le mani a Merlano, 0-2. Sussulto fossanese nel finale di frazione: Galvagno calcia bene ma sfiora l'incrocio dei pali a Edo battuto. Squadre a riposo con il doppio vantaggio della squadra di Didu.

Primo cambio di Viassi dopo 13 minuti della ripresa: Rosano rileva uno spento Coulibaly, al centro dell'attacco si sistema Galvagno. Didu risponde con D'Ippolito per Bove. Al minuto 65 la partita si riapre. Una punizione di Della Valle pesca sul palo più lontano Galvagno che di testa mette in mezzo trovando la deviazione puntuale e vincente di Giraudo: 1-2. Forze fresche, per entrambe le formazioni, ad un quarto d'ora dalla fine: Ferrando sostituisce Corsini, Gabriele Di Salvatore entra al posto di Fogliarino. I blues spingono alla ricerca del pari, Chieri arroccato e rinunciatario nelle ripartenze. Fossano ad un passo dal pari con Lima (subentrato al 70' a Specchia), senza fortuna nè precisione, a due passi da Edo, dopo un'azione confusa. Squadre lunghe, i torinesi provano a chiuderla. Foglia sciupa da buona posizione la palla del possibile 1-3. Padroni di casa all'arma bianca fino alla fine (4 minuti di recupero) ma senza esito: il Chieri porta a casa i 3 punti e si porta a quota 48, Fossano fermo a 37 in piena zona playout.

TABELLINO

Fossano (4-2-3-1): Merlano, Adorni, Scotto, Giraudo, Specchia (70' Lima Barbosa Maya); Galvagno, Della Valle (85' Matera); L.Di Salvatore, Fogliarino (75' G.Di Salvatore), Scarafia, Coulibaly (59' Rosano). A disp: Chiavassa, Lima Barbosa, Marin, Matera, Pianetti, Cossu, G.Di Salvatore. All, Viassi

Chieri (4-3-3): Edo, Calò, Conrotto, Pautassi, Ciccone; Balan (86' Poppa), D'Iglio, Bove (62' D'Ippolito); Foglia, Ponsat (80' Varvelli), Corsini (75' Ferrando). A disp: Gragnoli, Capra, Fioccardi, Renolfi, Poppa, Modesti. All Didu

Gol: 8' Foglia, 34' D'Iglio, 65' Giraudo

Ammoniti: Bove, Galvagno, Della Valle

Espulsi:

Arbitro: Sebastian Petrov di Roma 1, assistenti Simone Chimento di Saronno e Matteo Franzoni di Lovere