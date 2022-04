Volley, playoff A2M. Motta-Cuneo, sfida che vale la semifinale. Preti: "Aggredirli e far valere il nostro vantaggio" (VIDEO)

Playoff, si fa sul serio. Domani, domenica 24 aprile, potrebbero essere già emessi tutti e quattro i verdetti per quanto riguarda le semifinaliste: Bergamo, Santa Croce, Cuneo e Reggio Emilia hanno infatti vinto tutte gara1 e con un blitz in trasferta metterebbero la parola fine ai quarti di finale.

La capolista della regular season Bergamo sarà a Lagonegro, in una sfida che sulla carta sembra segnata: anche se i lucani tra le mura amiche sanno esprimere la loro miglior pallavolo, la differenza tecnica in campo non sembrerebbe lasciare spazio ad un ribaltamento di scena.

Più incerta la sfida che si giocherà al San Filippo, dove Brescia farà di tutto per portare Santa Croce a gara3 anche se i toscani negli ultimi mesi sono stati tra le squadre che hanno espresso il miglior gioco dell'intero campionato. I confronti andati in archivio parlano di 6 vittorie dei bresciani contro le 5 dei santacrocesi, con 3 affermazioni in casa ed altrettante in trasferta per i padroni di casa a fronte di 2 successi di Santa Croce al San Filippo e 3 al PalaParenti.

Il confronto più equilibrato è senza dubbio quello tra Reggio Emilia e Castellana Grotte: all'andata gli emiliani hanno vinto in casa al tie-break, ma gli uomini di Giuseppe Barbone hanno nel loro mirino la promozione come obiettivo dichiarato e non possono uscire di scena addirittura al primo turno.

Infine, Motta di Livenza-Cuneo. La BAM Acqua S. Bernardo, dopo la tumultuosa e per certi versi difficilissima partita d'esordio con i veneti di fronte al pubblico amico, vinta solo per 15-13 al quinto set, dovrebbe a questo punto giocare molto più in scioltezza e far valere così il maggior tasso tecnico a disposizione.

Motta di Livenza, matricola di A2, ha disputato una stagione sopra le righe e con la spregiudicatezza di chi non ha nulla da perdere si è impegnata allo spasimo in gara1: aver perso sul fil di lana potrebbe rappresentare un contraccolpo negativo, quasi un senso di appagamento.

A presentare la sfida lo schiacciatore Alessandro Preti, che sembra sicuro circa la tattica da adottare per chiudere il capitolo con Motta: "Scendere in campo aggressivi e far valere il nostro vantaggio nella serie".

Le sue parole nell'intervista video a seguire.