A Cuneo vietato pagare il biglietto ferroviario coi centesimi: “Non li ritiriamo: sono piccoli, non li usiamo mai”

Può un addetto alla biglietteria ferroviaria, rifiutarsi di incassare per il pagamento di un biglietto per un viaggio in treno, gli spiccioli più piccoli della moneta italia corrente?

È quanto è accaduto a Cuneo, dove un utente voleva pagare il biglietto di andata e ritorno in treno per Torino con alcuni centesimi, ma non ha potuto, perché la cassiera si è rifiutata di ritirarli.

Rifiuto anomalo, soprattutto se si considera che le Ferrovie sono un servizio pubblico dipendente dallo Stato e direttamente controllate dal MeF, ossia il Ministero di Economia e Finanza. Lo stesso Stato che emette i soldi, compresi i centesimi.

Quelle monetine, però, saranno anche piccole, ma hanno valore e soprattutto rappresentano la moneta ufficiale del nostro Paese.

“Sono arrivato alla cassa della stazione ferroviaria con i soldi contati, con tanto di monete: avevo degli euro, dei cinquanta centesimi e alcune monete da uno, due e cinque centesimi. Quando ho messo sulla ruota girevole gli spiccioli, però, la dipendente che si trovava alla cassa, ha fatto una smorfia e mi ha detto che non avrebbe ritirato i centesimi”.

La spiegazione? Semplice: “Sono troppo piccoli e non li adoperiamo mai, quindi non li ritiriamo”, si sarebbe giustificata l'addetto alla biglietteria dell’unica cassa aperta.

“Sono rimasto molto stupito - spiega il viaggiatore -. Dovevo prendere il treno e non avevo tempo, altrimenti avrei chiamato la polizia locale per chiarire la situazione. I centesimi di euro sono soldi validi: perché qualcuno dovrebbe rifiutarsi di ritirarli? E se non avessi avuto altro denaro con me, mi avrebbero impedito di salire sul treno?”.

In effetti utilizzare i centesimi non è facile: le casse automatiche delle autostrade non li ritirano per pagare il pedaggio e spesso anche i panettieri preferiscono fare lo sconto di qualche centesimo piuttosto che riempirsi di monetine.

A quanto pare resta solo la Chiesa. A no, neppure quella: un prete del monregalese ha espressamente detto ai suoi parrocchiani che i centesimi per l’elemosina non sono graditi.