Il balcone del Monte Cornaggia - Nebbiuno Novara

L’itinerario

Da Nebbiuno si prosegue verso Fosseno e prima di raggiungerlo, in località Campiglia si svolta a destra percorrendo l’ampia e ripida strada fino al culmine e dove si lascia l’auto nei pressi della cascina dell’Alpe Ostobbio alla confluenza di un’ampia sterrata che percorreremo piacevolmente fino alla località Lavarina. Da qui seguiamo le indicazioni del sentiero F6 che con un’ampia pista risale agevolmente il bel bosco di betulle fin sulla sommità del poggio denominato “della Croce” sormontato da un’imponente Croce metallica e con diversi tavoli meta frequentata per i pic nic delle famigliole locali. A questo luogo si può giungere anche con percorso diretto ed assai ripido voltando a destra dal punto in cui la pista perde la pendenza. Dalla Croce pianeggiando ora verso destra raggiungiamo velocemente lo sperone roccioso del Sass del Pizz (763 mt.) la cui breve ma aggettante parete Sud Est è adibita a locale palestra di roccia.

Da questa panoramica località, che con le sue panchine induce a fermarsi per qualche istante in contemplazione del panorama lacustre, si riprende il sentiero ora contrassegnato con F5 che conduce ad un bivio dal quale, salendo direttamente con percorso un po’ sconnesso si raggiunge la sommità del Torriggia (912 mt.).

Il Lago Maggiore verso la sua immissione nel fiume Ticino e la sagoma del Torriggia (a destra)

Ampio il panorama sulle risaie della pianura novarese. Da questa sommità si scende al valico detto Giogo del Cornaggia (823 mt.) dal quale, a vista si risale su sentiero un po’ ripido alla cima del Monte Cornaggia (921 mt.). Al giogo del Cornaggia si può giungere anche più comodamente senza risalire il Torriggia, seguendo la pista ben marcata che pianeggiando lo costeggia sulla destra.

L’onnipresente Mottarone

Dalla vetta del Monte Cornaggia, il panorama è sublime con il Mottarone in primo piano, il Monte Rosa sullo sfondo ed il Lago fino alla sua insenatura svizzera sotto di noi.

Il Monte Rosa dalla cima del Cornaggia

Dal Cornaggia vista sul Lago Maggiore nella sua parte alta che si incunea nell’elevetico Canton Ticino

Per rientrare si ritorna sui propri passi fino nei pressi di una piccola stazione meteorologia da dove individuiamo una pista tagliafuoco pianeggiante che si diparte sulla nostra sinistra e che seguiremo per alcune centinaia di metri prima di immettersi nel nastro d’asfalto che si snoda tra le ville dei complessi residenziali Poggio Alto prima e Poggio Radioso in seguito, che si attraversano interamente tra bei panorami ed amene villette, fino al loro termine dove un cancello ne sbarra l’uscita richiedendone l’apertura a qualcuno degli abitanti dell’ameno nucleo urbano. Da qui si prosegue sempre su asfalto fino alla bella cascina isolata dove abbiamo lasciato l’auto.