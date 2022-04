Bagnolo Piemonte, nuovo direttivo per l’Università delle Tre Età

Nella serata di mercoledì 6 aprile si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo dell’Università delle Tre Età “Prof.ssa Lidia Vottero” di Bagnolo Piemonte.

A seguito delle votazioni e dello scrutinio, sono risultati eletti Erik Lazzari in qualità di presidente; Raffaella Giaime come vice e Diego Murgioni come direttore dei corsi.



"Anzitutto ringraziamo gli associati – dichiarano dal direttivo –, che si sono presentati alle elezioni e che ci hanno votato; un grazie all’Amministrazione Comunale di Bagnolo per il sostegno e ai precedenti direttivi per tutto il lavoro svolto nel passato. Manterremo la continuità e l’alternanza di quanto affrontato in tutti questi anni e rinnoveremo l’UniTre, introducendo nuovi corsi, organizzando eventi culturali e uscite didattiche".



"Sono gratificato di ricoprire questo incarico insieme a una squadra eccezionale, che presenta innumerevoli aspettative per questo mandato – aggiunge il presidente Lazzari –. Un ruolo in più da aggiungere ai tanti impegni della quotidianità: in qualità di docente, spesso, ricopro supplenze nella scuola pubblica. Scrivo per la testata giornalistica 'La Nuova Gazzetta di Saluzzo' e gestisco il mio sito web (www.eriklazzari.it), nel quale pubblico articoli di letteratura e storia per gli studenti della secondaria di I e II grado».

«Tengo a precisare – prosegue Lazzari - che l’UniTre è aperta a tutti, giovani inclusi. Invito, pertanto, tutti i ragazzi e le ragazze a partecipare attivamente alle lezioni e alle attività proposte, in modo da ampliare il proprio bagaglio culturale e valorizzare le esperienze in ambito didattico e formativo. L’UniTre, inoltre, non è solo un luogo di studio ma è anche un punto di incontro a favore della socializzazione».



A partire dall’Anno Accademico 2022-2023, la “Porta di Valle Infernotto”, gestita da Aldo Bruno di “Polaris Viaggi”, regalerà a ogni associato un comodo zainetto da viaggio.

Sarà possibile associarsi presso: “Polaris Viaggi”, in via Cavalieri di Vittorio Veneto 10; “Venere Abbigliamento” di Simona Vignetta, in via Gioacchino Rossini 11; cartoleria di Bunino Maurizio, in via Cavalieri di Vittorio Veneto 28.

Non appena saranno aperte le iscrizioni, verranno resi noti i corsi sui social (“UniTre Bagnolo Piemonte”), sui giornali locali e nella bacheca della sede UniTre di via A. Borgia 1.

Per ulteriori informazioni, potete contattare il direttore dei corsi, fotografo Diego Murgioni, al numero 338/3057586.