Dall’ambiente alla cultura: quattro proposte per una Alba a misura di under trenta

Per ora non è intenzione dell’associazione ipotizzare un futuro politico, ma piuttosto quello di mantenere un ruolo di cittadinanza attiva e propositiva. Questo l’intendimento espresso dai componenti il direttivo di FuturAlba a latere della conferenza stampa che il sodalizio giovanile della capitale delle Langhe ha tenuto venerdì nella Sala della Resistenza del Palazzo Comunale con l’obiettivo di esporre quattro proposte che verranno presentate a breve all’Amministrazione comunale albese.

FuturAlba, per fare un po’ di storia, è un’associazione oggi composta da 28 membri, per la maggior parte giovani tra i 20 e i 25 anni, prevalentemente studenti universitari e giovani lavoratori, che vede alla presidenza Edoardo Bosio, affiancato da Eliana Davila, dal segretario Fabio Ambrogio e da quattro consiglieri: Gabriele Manno, Lucia Vignolo, Massimiliano Fontana e Martin Sombela.



L’associazione si è costituita nel marzo 2020 con lo scopo di valorizzare il ruolo di cittadinanza attiva dei giovani del territorio attraverso la realizzazione di eventi, manifestazioni e attività di carattere sociale e culturale. Al suo interno si divide in quattro gruppi impegnati su specifiche tematiche quali ambiente, politica e diritti, cultura e giovani; tutti i gruppi lavorano in modo sinergico e simbiotico, in modo che, grazie al costante confronto, possano arrivare a formulare proposte od organizzare iniziative sul territorio, strutturate, organiche e coerenti coi principi fondanti dell’associazione, ma soprattutto frutto di un’analisi del territorio e delle esigenze dei propri cittadini e del confronto con altre realtà extra territoriali dalle caratteristiche similari.



La prima delle quattro proposte che FuturAlba intende presentare è legata all’ambiente. “Vorremmo che venisse istituita una rete – spiega Fabio Ambrogio – formata da Comuni che, gemellandosi con Alba, possano avviare un confronto e un dialogo teso alla realizzazione di politiche ambientali virtuose, con strategie comuni che elevino gli standard in materia ambientale”. I giovani albesi propongono anche che tale gruppo di Comuni gemellati possa dare vita a un fondo comune di emergenza ambientale, per fare fronte anche a emergenze o eventi disastrosi.



FuturAlba intanto continua a vigilare sulla riapertura della tratta ferroviaria Alba-Asti, in merito alla quale, al momento, "non sono ancora pervenute soluzioni concrete da parte della Regione Piemonte, se non limitate a una riattivazione per sole finalità turistiche”, mentre ha dato il suo parere favorevole alla richiesta ricevuta dal Comune, di partecipare alla stesura del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (Pums), avviata nelle scorse settimane.



“Riguardo alla cultura – prosegue Fabio Ambrogio –, vogliamo proporre all’Amministrazione l’adozione di un regolamento a tutela della democrazia contro gli estremismi politici, prendendo ad esempio quello realizzato dal Comune di Parma, che è una realtà molto vicina ad Alba per i recenti scambi e accordi in tema di valorizzazione enogastronomica. Un regolamento che imponga a chi chiede, che siano enti o privati cittadini, l’utilizzo di spazi pubblici, l’impegno al rispetto di quanto previsto dalla Costituzione senza perseguire finalità antidemocratiche o minacciando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione stessa o ancora denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza”.



FuturAlba dichiara di essere favorevole alla proposta dell’ex sindaco Tomaso Zanoletti in merito alla candidatura di Alba e Bra a Capitale italiana della Cultura 2026, a conferma di un processo di crescita e sviluppo delle eccellenze del nostro territorio. “Stiamo inoltre lavorando – spiega Fabio Ambrogio – a un nostro evento che si terrà nell’ambito della terza stagione del centenario fenogliano, 'I ventitré giorni della città di Alba', dall’8 settembre al 31 dicembre, col supporto del Centro Studi Beppe Fenoglio”.



Sulle proposte legate all’ambito politico e dei diritti la vicepresidente Eliana Davila ha spiegato come l’associazione intenda chiedere “all’Amministrazione comunale di farsi portavoce presso l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte per l’attivazione dello 'psicologo di base', sull’esempio di quanto fatto dalla Regione Lazio, potenziando inoltre l’investimento di risorse per il benessere psicologico e la salute mentale, specie in relazione alle situazioni emergenziali che hanno ampliato la platea di persone affette da disturbi psicologici. L’Italia è alla 20ª posizione in Europa in merito alla spesa media dedicata ai servizi di salute mentale, meno del 3,5% della spesa sanitaria totale, rispetto all’8-15% degli altri Paesi del G7”.



Rispetto alle politiche giovanili l’associazione propone inoltre che venga istituita una consulta giovanile comunale strutturata, che veda al suo interno l’assessore competente, un consigliere comunale di maggioranza e uno di opposizione, un rappresentante per ogni associazione che presenti richiesta, un rappresentante del consiglio d’istituto e un rappresentante della consulta per ogni istituto d’istruzione superiore di secondo grado. L’intento è quello di favorire il dialogo tra le numerose realtà associative del territorio e la popolazione più giovane, mantenendo una relazione sinergica con l’Amministrazione comunale e l’ufficio Informagiovani.



FuturAlba si trova inoltre positiva la proposta del consigliere comunale Lorenzo Barbero in merito all’istituzione di un Consiglio comunale dei ragazzi per incentivare l’interesse dei più giovani nella scoperta del funzionamento della macchina comunale.



“L’associazione – dichiara Eliana Davila - si rende disponibile a dialogare coi gruppi consiliari per valutare con maggiore chiarezza tutte le proposte, per poterle discutere in sede consiliare con l’obiettivo di renderle concretizzabili grazie all’impegno dell’Amministrazione”.



A chiusura dell’incontro, i rappresentanti di FuturAlba comunicano che sarà organizzata una cena sociale per il sostegno delle attività del gruppo. L’appuntamento è per il prossimo venerdì 6 maggio, alle ore 20 presso la nuova Osteria Sociale Montebellina. Ci si potrà prenotare contattando l’associazione attraverso i canali social della stessa, presenti su Facebook e Instagram, oppure chiamando al numero 346/3432646 entro mercoledì 4 maggio.