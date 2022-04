Il sindaco Ambroggio: "Il centro incontro anziani di piazza Nizza non è chiuso"

Da un po’ di tempo qualcuno ha sparso in città la voce che il centro incontro anziani di piazza Nizza è stato chiuso. Questo non è vero.



Il centro incontro anziani, chiuso durante la pandemia, è stato riaperto, ristrutturato e da un po’ di tempo è in funzione. Ha cambiato nome, è vero: si chiama adesso Centro Culturale Saviglianese; ma la sostanza non cambia. E’ diventato sede dell’Unitrè che lì tiene le sue varie attività; il martedì ed il venerdì pomeriggio vengono allestiti interessanti laboratori, aperti a tutti, in collaborazione con l’Associazione Voci Erranti.



A partire dal 2 maggio si potrà pure ballare: il lunedì sera danze occitane e la domenica pomeriggio liscio. Mentre per le danze occitane è stato trovato un volontario referente, manca ancora per il liscio. Appena ci sarà si potrà iniziare anche a ballare il liscio.



Tutte le attività del centro sono gratuite, ballo compreso. L’Ufficio cultura del Comune è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento.



Grazie,

Giulio Ambroggio - Sindaco di Savigliano