"La Resistenza è il riscatto politico e civile di una nazione": a Dronero l'intitolazione della piazzetta a Giorgio Bocca

A Dronero ieri pomeriggio, sabato 23 aprile, in via Brofferio (angolo via Giolitti) è avvenuta l'intitolazione della piazzetta a Giorgio Bocca.



"Ho dedicato la mia vita a combattere il fascismo" - emozionato ha detto l'avvocato torinese e partigiano Bruno Segre - "Sono contento che la nobile Dronero renda omaggio ad uomo così esemplare."



Classe 1918, Segre ha particolarmente tenuto ad essere presente all'importante evento, insieme a Nicoletta Bocca, la figlia di Giorgio Bocca. La targa dapprima celata dal tricolore è stata poi scoperta. Su di essa la significativa frase: "La Resistenza è il riscatto politico e civile di una nazione."



L'iniziativa, proposta dall'associazione Dragone, ha trovato piena accoglienza da parte del sindaco Mauro Astesano e dell'intera amministrazione comunale di Dronero. Il primo cittadino ha molto tenuto a sottolineare l'importanza di una memoria che necessita di non andare perduta.



Subito dopo l'inaugurazione ci si è spostati presso la Sala Milli Chegai, per una conferenza sulla figura di Bocca. L'incontro è iniziato con la lettura delle parole di Ezio Mauro, nato a Dronero ed ex direttore dei quotidiani La Stampa e la Repubblica, da parte del giornalista del Dragone Massimo Bonetti.



Combattente per la libertà ed intransigente, Bocca è stato ricordato come un uomo dotato di profonda etica morale, che ha fatto dello stupore per le piccole cose una delle sue qualità principali. Come un giornalista accurato, dalla penna assolutamente insostituibile: suo un costante confronto con la realtà, suo quel fare della Resistenza la più importante e vera lezione di vita.



A seguire i toccanti interventi di Bruno Segre e Nicoletta Bocca.



"Il suo era uno stile fermo, deciso e laico. Come me era estraneo alla religione." Ha tenuto a parlare in piedi Segre, visibile e profonda da parte sua la riconoscenza, l'affetto che ancora oggi lo lega a Bocca. Ha ricordato il loro incontro a Pradleves, nel 1945, paese che ha detto essere diventato la sua seconda piccola patria partigiana. Passaggi della vita del giornalista e della sua. Quella conversione di Bocca, che aveva scritto articoli d'appoggio nazista, raccontata con onestà intellettuale e, proprio per questo, ammirandone ancor più quell'essere d'ispirazione per le generazioni future a comprendere l'importanza della Resistenza. Le battaglie che anche Segre nella sua vita ha condotto, difendendo gli obiettori di coscienza e con Loris Fortuna per l'introduzione del divorzio. Gli anni in prigione per disfattismo politico e quell'abbassare gli occhi, ricordando tristi momenti di guerra.



Commossa, Nicoletta Bocca ha ringraziato per l'importante momento e la riconoscenza verso suo padre. Da parte sua il sottolineare quanto sia doveroso permettere ai giovani di prendere consapevolezza di ciò che è stato. Il guardare alla storia, alla fragilità umana ed alle guerre che anche oggi ci sono: più forte dev'essere la memoria. Per questo l'educazione ha un ruolo fondamentale.



Introdotto da Alberto Bersani, direttore del Centro Giolitti che è uno dei gioielli droneresi custodi di una storia davvero importante, è intervenuto il professor Daniele Pipitone dell'Università di Torino. Da parte sua ha portato una visione storica ed accurata di quella che è stata la Resistenza, con particolare riferimento al movimento Giustizia e Libertà, nelle declinazioni e nei significati della parola 'scelta'. Un'analisi che ha visto citare molti storici illustri, come ad esempio Claudio Pavone, e che si è anche soffermata anche sul tema della violenza, su quanto cambiamento culturale ci sia stato in merito ma anche sull'importanza di guardare i fatti che l'hanno riguardata esaminando le sue spiegazioni intrisiche. Storicizzare come dunque l'opportunità migliore per capire.



Presente all'importante pomeriggio il senatore Giacomino Taricco, che ha espresso grande riconoscenza nei confronti di Giorgio Bocca. L'incontro, molto partecipato, si è concluso con un commosso applauso.