Savigliano: per la riqualificazione di Piazza del Popolo raccolte 32 proposte

Il Presidente dell’Associazione Civitas Martino Grindatto e il R.U.P. del concorso di idee arch. Miriam Bodino sono lieti di annunciare che 32 proposte progettuali sono state protocollate entro il termine del 15 aprile h. 12 previsto dal bando. È un risultato davvero importante, che rispecchia l’interesse e la centralità del tema proposto.



Tutto il team di lavoro è pienamente soddisfatto di questo risultato, considerando anche il momento storico in cui il bando stesso è stato pubblicato. I professionisti sono infatti oggi fortemente impegnati per tutte le pratiche edilizie e gli incentivi fiscali promossi a seguito del Covid, in particolare per i super bonus 110%. Pertanto si ringraziano anticipatamente tutti i professionisti che hanno investito tempo ed energie per rispondere al bando e

proporre le loro idee progettuali.



Il giorno 20 aprile 2022, Il R.U.P. – in presenza della Commissione Giudicatrice – ha effettuato il primo importante passaggio di accoglimento dei plichi pervenuti presso il Comune di Savigliano. Sono stati ammessi al concorso n. 31 partecipanti poiché 1 plico appartiene al lavoro degli studenti dell'istituto IIS "Arimondi - Eula" Savigliano, che

hanno partecipato al bando “fuori concorso”. Il giorno stesso Il R.U.P. ha prelevato le buste amministrative e le han consegnate presso la sede dell’Associazione Civitas, mentre la Commissione Giudicatrice ha iniziato il lavoro di analisi dei progetti.



La Giuria è così composta:

• Arch. Romano Bodino (rappresentante dell’Ente Banditore)

• Arch. Andrea Delpiano (professionista esperto dei temi del concorso)

• Arch. Giovanni Rabbia (responsabile Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Savigliano)

• Arch. Carla Genta (tesoriere dell’Ordine Architetti P.P. e C. della provincia di Cuneo)

• Sig. Giulio Emilio Giletta (direttore Associazione Commercianti di Savigliano)



Nonostante il numero significativo di elaborati da valutare si prevede che i lavori della commissione giudicatrice si concludano entro il 06.05.2022 e che il 09.05.2022 vi sia la seduta pubblica di decrittazione dei documenti amministrativi, la proclamazione della graduatoria e dei vincitori. Eventuali aggiornamenti delle date previste dal bando saranno comunicate sul sito www.piazzadelpopolo.net.



La qualità dei progetti è ovviamente ancora da determinare, ma la partecipazione così numerosa al bando è un primo importante segnale che la comunità locale, e non solo, ritiene che ripensare lo spazio urbano di Piazza del Popolo sia un tema primario per lo sviluppo della città. L’associazione Civitas che ha indetto il bando si augura

quindi che le idee progettuali siano solo l’inizio di un processo di riqualificazione del centro storico Saviglianese.