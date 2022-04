Incidente stradale nella notte appena passata, a Monasterolo di Savigliano.

Coinvolta un'unica automobile, scontratasi contro il muro di un'abitazione all'angolo tra via Garibaldi e via Circonvallazione, per cause ancora da definire. Non si segnalano conseguenze gravi per la persona al volante.

Sul posto i vigili del fuoco di Saluzzo con i volontari di Savigliano e l'emergenza sanitaria.