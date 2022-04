Appuntamenti in Granda per domenica 24 e lunedì 25 aprile, Festa della Liberazione

Ad Alba prosegue il primo fine settimane di Vinum, con oltre 700 etichette in assaggio e proposte anche per i più piccoli

Le iniziative in calendario per questo fine settimana in provincia si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Molti eventi si svolgeranno all’aperto: consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi di questo fine settimana li trovi su: www.cuneoholiday.com, www.visitlmr.it e https://langhe.net.

Eventi e manifestazioni

A Torre San Giorgio fino al 25 aprile si terrà la diciottesima edizione della Sagra del Fritto Misto. Oggi, domenica 24 aprile, Alberto e Giampiero, in arte Munch e Tuse, ripropongo lo spettacolo musicale “Bacia me stupida”, intrattenimento da tavola, occasione per cantare e ballare con gli amici tra le portate, prima di far decollare la notte disco più chic della Granda. Lunedì 25 aprile, in mattinata, torna l’appuntamento con il Fitwalking, mentre per tutta la giornata si potranno ammirare auto e moto d’epoca. Per le vie del centro si snoderà la tradizionale fiera e in piazza Cravero saranno allestite le giostre. Sempre lunedì, il PalaTorre sarà il “quartier generale” del pranzo e, con le aree verdi limitrofe, teatro anche di altri due attesi momenti: la presentazione del gioco “La Tor” e la lotteria organizzata dall’asilo e, partire dalle 15, animazione, musica, giochi e intrattenimenti per famiglie. Info e locandina con menù: www.facebook.com/Torre-San-Giorgio-586333511530264.

A Trinità torna l’antica Fiera di San Giorgio con una programmazione che va fino al primo maggio. Oggi, domenica 24 aprile, dalle 8 in piazza Umberto I, ci sarà il mercatino “Creatori d’Ingegno” con tante bancarelle. Pomeriggio con animazione per bimbi. Lunedì 25 aprile il “7° Motoraduno” burnout di primavera con ritrovo in piazza Umberto I, alle 8. Partenza alle 10 con tappa in Langa e alle 13 arrivo a Trinità. Pranzo nella palestra di via Campi. Per tutta la durata dei festeggiamenti funzionerà il “Luna Park” in piazza Conte Costa. Programma completo: www.comune.trinita.cn.it.

Nella Città delle Paci prosegue questa domenica, 24 aprile, “Cherasco in Fiore”, la mostra-mercato di fiori, piante ornamentali, da frutto e da orto, arredi con tanti eventi, tra cui la rassegna di appuntamenti “Giardino letterario” nella Chiesa di San Gregorio. La manifestazione offre la possibilità di visitare i giardini di antichi Palazzi cheraschesi: orti e giardini nascosti dalle mura del centro storico, che offriranno intrattenimento con danza e musica. E inoltre ci saranno i musei aperti, l’intrattenimento musicale, l’accampamento dei rievocatori storici napoleonici, street food e proposte di menù a tema con fiori eduli, degustazione vini delle Langhe. Sono previsti anche tanti appuntamenti all’aria aperta dedicati alle famiglie ed ai bambini, camminate, trekking, tour in bicicletta. Si svolgerà inoltre nei due giorni il contest fotografico #Cherascoinfiore2022, aperto a tutti. Domenica aperta anche la sinagoga di via Marconi. Info: www.comune.cherasco.cn.it e www.facebook.com/ComunediCherasco.

La Proloco di Vottignasco organizza per lunedì 25 aprile la Mangia- Maira, passeggiata gastronomica di circa 7.5 km sul percorso vottignaschese del Sentiero sul Maira. Ai partecipanti verrà offerto un menù vario da assaporare immersi nella natura della sponda destra del fiume nel territorio di Vottignasco. Durante il tragitto sarà possibile visitare i ruderi del castello e il Santuario della Madonna del Bosco, che faranno da cornice a due delle tappe previste dal percorso mangereccio, oltre alla chiesa parrocchiale. Iscrizione obbligatoria. In caso di pioggia è previsto un percorso alternativo su strada asfaltata con tappe al coperto. Info: www.facebook.com/prolocoVottignasco.

Appuntamento a Piozzo con “Di Fiore in Zucca”, in programma per questa domenica nella piazza principale del paese e lungo le vie che vi accedono. Sarà un’occasione per trovare, oltre alle sementi di ben 550 varietà di zucca provenienti da tutto il mondo, coltivate nel paese e distribuite gratuitamente dalla Proloco di Piozzo, anche numerosi stand dedicati ai semi, ai fiori di primavera, alle piantine di ortaggi e alle spezie che inonderanno il paese di profumi e colori. Info: www.prolocopiozzo.it.

Oggi, domenica 24 aprile, torna a Murazzano “Anduma e Tas-Tuma”, la fiera- mercato dei prodotti tipici. Dalle ore 9, il centro paese si animerà con la mostra degli animali della fattoria. Presenti poi numerosi stand degli antichi mestieri, una rassegna di prodotti tipici del territorio e il raduno dei trattori d’epoca. La torre medievale, il Santuario della Madonna di Hall e il Giardino Tovegni saranno aperti al pubblico, dalle ore 10 alle 19. Nel pomeriggio, esibizione dei rapaci e premiazione della miglior composizione del cestino “La Tuma” aperto a tutti. Per tutta la giornata, area giochi e “trucca bimbi”, punto ristoro con piatti e vini tipici con posti a sedere (dalle 11 in avanti) e stima del peso del sacco di lana. Info: www.facebook.com/Murazzanoproloco.

Oggi, domenica 24 aprile, dalle 10 alle 18, secondo appuntamento per il mercatino nel borgo di Neive. Una giornata dedicata all'outdoor e alle attività all'aria aperta. Ci saranno bancarelle di artigianato, giochi e passeggiate tra i vigneti. Immancabili i simpatici asinelli di Asintrekking. Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive.

A Fossano questa domenica, 24 aprile, è in programma la “Camminata del sorriso”. La quota di iscrizione è di 1 euro. Il ricavato sarà a favore del Centro equitazione disabili. Il programma: alle 8.30 Antichi mestieri SerenArte 2022 nel cortile del Centro equitazione disabili, 9.30 ritrovo, 10 messa del Sorriso in cortile, 11 partenza, alle 11.45 sosta e ristoro nell’«area 112» (presso la panchina gigante), 13 arrivo al Centro equitazione disabili, 13.15 Sorrisi a tavola, originale pausa gastronomica, 15,30 Sorrisi &Sorrisi per condividere un pomeriggio diverso. Info: www.facebook.com/Centro-Equitazione-Disabili-Onlus-365673333854949.

A Cavallermaggiore è in programma la quinta edizione della Sagra del Gorgonzola con la relativa fiera di San Giorgio, in programma questa domenica con i banchi dislocati lungo via Roma a partire dalle 9 fino alle 19. In piazza ci sarà lo “Street food” con piatti a base di Gorgonzola. Sempre oggi, ci sarà il pranzo tipico con il formaggio re della sagra e alle 15 l’intrattenimento per i bambini, a seguire l’aperitivo in musica con il dj Jhonny Manfredi e alle 21 l’attesa esibizione della Rino Gaetano Band, con il nipote del cantautore, Alessandro Gaetano. La fiera offrirà anche arte con mostre che saranno visitabili per tutto il week-end. Lunedì 25 aprile continuerà la fiera con i banchi e ci sarà anche il secondo e ultimo pranzo, a cui seguirà l’intrattenimento per i bimbi e poi la musica del dj Tuttafuffa. Per gli eventi musicali l’ingresso è gratuito, previo controllo del green pass, fino al raggiungimento della capienza massima. Info e programma completo: https://comune.cavallermaggiore.cn.it.

Ad Alba, nei week-end fino all’8 maggio, è in programma Vinum, l’evento che porta in scena le eccellenze delle Langhe, i grandi vini e le tradizioni. L’appuntamento celebra il meglio dell’enogastronomia delle colline Unesco e trasforma il centro storico in una grande enoteca a cielo aperto. Si potranno degustare i grandi rossi, primi fra tutti il Barolo, il Barbaresco, il Nebbiolo, ma anche i pregiati bianchi, gli emergenti vini del Monferrato e del Roero, nonché un’ampia scelta di Vermouth, di grappe e distillati del Piemonte. Tante anche le prelibatezze proposte nello Street Food Ëd Langa, cibo di strada di carattere e qualità, e non mancheranno laboratori tematici, visite in cantina ed esperienze da condividere con i più piccini. In piazza Pertinace sarà attivo il Mercato della terra, ideato da Slow food. I banchi delle aziende saranno presenti sabato dalle 8 alle 12 e domenica dalle 8 alle 19. Tutti eventi collaterali e prenotazioni su www.vinumalba.com.

Con le "Passeggiate Gourmet", lunedì 25 aprile è in programma l’escursione “Roddi e la sua Langa”, un percorso ad anello con partenza e arrivo dal castello Roddi. Una passeggiata tra i bellissimi vigneti, noccioleti e antichi boschi di querce, per poi arrivare a Verduno e godere dell’incantevole panorama a 360 gradi sulle colline delle Langhe. Ridiscesa tra i vigneti e ritorno a Roddi tra pittoresche sterrate della Langa. Al termine del suggestivo percorso esclusiva degustazione al castello con “panino gourmet” e vini delle Langhe. Ritrovo ore 9.30. Info: https://creatoridieccellenza.it/passeggiate-gourmet.

A Frabosa Sottana oggi è in programma la “Fera ‘d San Giors”. Nell’apposito spazio fieristico saranno esposti bovini, equini, ovini e caprini provenienti da qualificati allevamenti locali. A mezzogiorno saranno premiati i migliori capi in mostra e, verso le ore 13, tutti i buongustai potranno partecipare al pranzo degli allevatori predisposto dalla pro‐loco presso il Gala Palace. Per tutta la giornata ci sarà il mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato e si potrà assistere all’esibizione degli arcieri villanovesi. Info: https://comune.frabosa-sottana.cn.it

A Cuneo oggi, domenica 24 aprile, è in programma “Cuneo in fiore e biofotovoltaico”, un momento di festa e un’occasione commerciale caratterizzata dai colori dei fiori e della natura e insieme con la forza delle energie rinnovabili e della sostenibilità ambientale. L’appuntamento nel salotto e nel cuore della città, con bancarelle in corso Nizza, via Roma e piazza Galimberti. Si potranno quindi trovare banchi di fiori, bulbi e piantini, accanto a prodotti tipici, biologici e a chilometri zero. E ancora artigianato artistico, attrezzature per floricoltura e orticoltura, impianti e autoveicoli a energia alternativa. Sempre a Cuneo fino a lunedì 25, dalle 11 alle 24, piazza della Costituzione ospita la Festa siciliana con stand gastronomici dedicati ai prodotti che valorizzando la cultura del cibo, della musica, dei colori e dei profumi tipici siciliani.

Lunedì 25 aprile, dalle prime ore del mattino e per tutto il giorno, il centro storico di Bra si animerà con le numerose bancarelle degli espositori proveniente da tutta la provincia. Verranno proposti complementi d’arredo, suppellettili, pezzi d’antiquariato e di modernariato, libri, dischi, monete, cartoline e tante, tante curiosità per collezionisti e non.

A Racconigi oggi, domenica 24 aprile, torna il Trovarobe, storico mercatino dell’antiquariato, collezionismo e modernariato racconigese. L’appuntamento è in centro città, dalle 7,30 alle 18. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. Info: www.comune.racconigi.cn.it.

A Mondovì torna “Mondovivola”, l’iniziativa che avvicina la città ed il pubblico alla magia delle mongolfiere. Oggi in piazza Ellero, sarà possibile effettuare i voli vincolati scoprendo i segreti del volo aerostatico. Pronte anche le altre “macchine del volo” nel “balloon theater”, la mongolfiera gonfiata a freddo in cui si può entrare. E poi deltaplani, alianti, ultraleggeri. Sarà possibile scoprire tutti i segreti dei palloni aerostatici e di alcune delle più affascinanti “macchine volanti” che solcano con frequenza i nostri cieli. La grande novità di domenica sarà l’esordio del Mercatino dell’Antiquariato e Artigianato di qualità nel centro città, a partire da piazza Cesare Battisti. Info: https://comune.mondovi.cn.it.

A Peveragno lunedì 25 aprile torna la «Viasolada», passeggiata sulle «viasole» del territorio peveragnese alla scoperta e riscoperta dei locali tesori naturali, organizzata dalla peveragnese «Compagnia del Birùn». Il ritrovo è alle 9, sul Piazzale dello «SMAC», con iscrizioni e partenza alle 9,30. Il pranzo delle 13 è al sacco. Ristoro finale conviviale sarà allo SMAC alle 19 (a 18 euro, 12 per bambini sin ai dieci anni), preceduto da danze occitane di Daniela Mandrile. Info e programma: www.facebook.com/Compagnia-del-Birùn.

A Saluzzo nel fine settimana apre la rassegna “Start” dedicata ad artigianato, antiquariato, arte e storia. Ad inaugurarla sarà la Mostra Nazionale dell’Artigianato che si svilupperà nella città vecchia. Prenderanno parte all’evento oltre 45 artigiani, provenienti dal Piemonte e dal Nord Italia, oltre agli istituti scolastici del territorio. Fulcro della manifestazione sarà ancora una volta Casa Cavassa, che per due settimane diventerà la "Casa dell'Artigianato", ma la mostra si svilupperà tra Salita al Castello, via San Giovanni, Orsoline, Giardino Solaria e Atelier 15A. Nelle giornate di domenica e nei festivi aprirà dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato chiusura alle 18. Tanti gli appuntamenti collaterali che animeranno la rassegna: laboratori, workshop, tavole rotonde. Info: https://startsaluzzo.it.

Lunedì 25 aprile, nella giornata della Festa della Liberazione, Paesana dalle 9 alle 17 ospiterà la prima edizione della Fiera di Primavera. L'evento che segna l'inizio della bella stagione avrà come centro nevralgico piazza Vittorio Veneto, nella zona Santa Maria. Durante la manifestazione la Croce Rossa di Paesana animerà la giornata colorando i visi dei più piccoli con il servizio trucca-bimbi. Dalle 15, sempre in piazza Vittorio Veneto, sotto l'ala comunale, è previsto un momento divulgativo dedicato alla festa del 25 Aprile intitolato "Il valore della resistenza tra vecchie e nuove invasioni". Previsto l'intervento di Sergio Beccio, autore di libri storici e noto ambientalista, e Mattia Bianco, giornalista locale. Info: www.facebook.com/prolocopaesanacn.

Musica e spettacoli

A Vicoforte appuntamento con gli spettacoli del Circo Peppino Medini oggi domenica 24 aprile alle 16.30 e alle 21 e lunedì 25 aprile alle 16.30. prenotazione consigliata. Il Circo non utilizza animali negli spettacoli, solo abilità artistica. Info: www.facebook.com/CircoPeppinoMedini.

Dj Faber è pronto a realizzare il dj set più lungo della storia con oltre una tonnellata di vinili con l’obiettivo è quello di abbattere il record delle 200 ore (8 giorni e 8 ore) no-stop di musica. A Saluzzo, presso la caserma Mario Musso, fino a domenica 1° maggio sarà un continuo susseguirsi di eventi, ospiti, appuntamenti gastronomici. Super ospite di questa serata sarà Simona Mana, violinista eclettica e la serata verrà animata da una coloratissima Drag Queen. Lunedì 25 aprile, ad affiancare Faber Moreira nelle performance musicali, saranno alcuni giovani artisti emergenti, assieme al vocalist Mc Tuse. La performance di Faber Moreira si chiuderà domenica 1° maggio con il dj set fino all’alba. Ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/faber.moreira.37.

La Sala San Giovanni a Cuneo torna ad accogliere, fino all’8 maggio, la rassegna di concerti “Incontri d’Autore”, organizzata da Promocuneo in collaborazione con “Amici della Musica Savigliano”. Gli appuntamenti in cartellone sono tutti fissati la domenica pomeriggio alle 16. Oggi, domenica 24 aprile, è in programma “Nonetto Krommer”. Musiche di C. Gounod, C. Gouvy, G. Donizetti.

Grande festa questa domenica a San Giacomo di Roburent per i 30 anni di risate dei mitici Tre Lilu. Gli amici e gli estimatori del piccolo e piacevole paese collinare vogliono festeggiare insieme a tutti voi questo magnifico traguardo ed ospitare la band per una serata di divertimento ed allegria presso il Cinema-centro Congressi dalle ore 21. L’ingresso è gratuito, assolutamente da non perdere. Obbligo mascherina e green pass. Info: www.facebook.com/roburent.

A Corneliano d’Alba il Cinema Vekkio, oggi, domenica 24 aprile alle 21, appuntamento con i Punkreas, tra i protagonisti italiani della musica rock. Si tratta della seconda data dell’“Xxx e qualcosa tour”. La prevendita dei biglietti è aperta sul sito www.ciaotickets.com. In apertura di serata, dalle 19, si esibiranno i Luridi topi di fogna. Nel giorno della Liberazione, alle 16 saranno proposti carne alla griglia, panini e altri piatti. Intorno alle 17.30 il cantautore Lorenzo Bifera presenterà alcuni brani e, al termine, il collettivo Scirò proporrà lo spettacolo teatrale “Naturalmente, la luna e lo stagno”. Info: www.facebook.com/cinemavekkio.

Questa domenica, 24 aprile, alle 21, presso il teatro parrocchiale di Demonte, è in programma l’esibizione della corale della valle Stura. La musica delle emozioni e il canto delle preghiere, la difficoltà ed esperienze di alpini e partigiani, dalla Resistenza alla Liberazione. Ingresso libero nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. Durante la serata verrà promossa una raccolta fondi a favore delle opere parrocchiali. Info: www.facebook.com/coralevallestura.

In occasione delle manifestazioni del 25 Aprile, a Fossano lunedì 25 aprile alle 14.30 è in programma il concerto del quartetto femminile “Le Madamè”. A seguire cantautorato libero dei giovani saviglianesi “Servi disobbedienti” e dei solisti AndrElla e Luca Ferrero.

Cultura, arte e castelli aperti

A Rittana questo fine settimana sono in programma le giornate edizione zero “Per le Resistenze” al rifugio Paraloup per accompagnare al 25 aprile, per riflettere insieme sulle nuove Resistenze attraverso i temi a cui Nuto Revelli ha dedicato la sua vita dopo la guerra e l’esperienza partigiana a Paraloup. Oggi, domenica 24 aprile, alle 10, ci sarà l’evento conclusivo dell’iniziativa “Wecho: l’eco delle donne di montagna”, alle 14.30 al teatro “Letture a riparo dai lupi” con l’autrice Chandra Livia Candiani e alle 16, incontro con Luca Mercalli. L’iniziativa si chiuderà lunedì 25 aprile. Alle 10 teatro “Essere giovani in montagna”, alle 15 verrà presentato il libro “Il romanzo di Narbona” con l’autore Flavio Menardi Noguera, alle 17.30 l’inaugurazione dell’opera dello scultore Mario Nebiolo e alle 19 il falò partigiano di comunità. Info e prenotazioni: www.paraloup.it.

Nel fine settimana tutti i musei civici di Saluzzo saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 (Casa Pellico sarà aperta soltanto nel pomeriggio). Musa-Musei Saluzzo proporrà visite guidate in Castiglia all’interno del museo della Memoria Carceraria domenica 24 e lunedì 25 aprile alle ore 15,30 e 17,30. Le visite guidate si svolgeranno nelle celle di rigore dell’ex penitenziario saluzzese con un percorso di visita di forte impatto emotivo, concentrandosi in particolare sulla relegazione in Castiglia dei detenuti antifascisti. Prenotazione obbligatoria. Info: https://visitsaluzzo.it.

A Rocca de’ Baldi questa domenica, 24 aprile, dalle ore 9.30, apriranno al pubblico il castello, il parco e il Museo, con visite guidate dedicate. Nel parco saranno presenti i volontari del castello, con oggettistica vintage e gadget. La “Società per gli studi storici” della provincia di Cuneo offrirà a un prezzo simbolico una parte dei diecimila volumi della propria Biblioteca. Lo stand della Proloco Roccadebaldese si occuperà della promozione del progetto “Fiera del fagiolo di Crava – Novità e proposte”. Sempre all’interno del parco, ci saranno l’esposizione e lo scambio di semi e piantine. La giornata prevede anche una serie di incontri a tema. Alle 13, pranzo comunitario al sacco, possibilità di degustare un piatto di pasta e fagioli presso l’Osteria del Castello. Nel pomeriggio, fino alle 18, proseguimento nel parco del castello, con esposizione e scambio di semi e piantine. Info: www.facebook.com/prolocoRoccadebaldese01.

Oggi, domenica 24 aprile, proseguono le iniziative della rassegna “Tra le righe di Fenoglio” con le camminate “guidate” alla scoperta dei luoghi che hanno caratterizzato l’esistenza dello scrittore e influenzato la sua vena artistica. A partire dalle ore 10.30 è in programma la visita, suddivisa in 11 tappe, tutte raccolte nel centro storico della città di Alba. Si parte da Piazza Rossetti 2, sede del Centro Studi e luogo ideale per iniziare il racconto della vita di Beppe Fenoglio, che si snoda tra vita privata e civile, dall’amato Liceo classico “G. Govone” al Palazzo Comunale e agli altri luoghi descritti e vissuti dallo scrittore. La partecipazione alla camminata è libera e gratuita. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.beppefenoglio2022.it. L’appuntamento sarà replicato anche lunedì 25 aprile alla stessa ora.

Appuntamento anche questo fine settimana con il progetto I Sentieri dei Frescanti. Oggi, domenica 24 aprile, il pomeriggio (dalle ore 15 alle 18) sarà dedicato alla Cappella Gentilizia di Magliano Alfieri con una visita guidata gratuita con l'esperta d'arte Elke Hartner. Non sarà necessaria prenotazione, ma sarà sufficiente presentarsi sul posto negli orari indicati. Nella stessa giornata, si potranno conoscere da vicino anche i siti storici legati agli Affreschi della Madonna del Buontempo a Ceresole d'Alba e al Mubatt (Museo della Battaglia) dalle 10 alle 18: oltre che la Chiesa della Santissima Annunziata a Guarene (10 - 12 e 15-18), il santuario della Madonna dei Boschi a Vezza d'Alba orario (10 -18,30) e la Confraternita di San Francesco d'Assisi a Santa Vittoria d'Alba dalle 14.30 alle 18.30. Info: www.sentierideifrescanti.it

A Bra questa domenica e lunedì 25 aprile i musei civici saranno aperti al pubblico dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30, sempre su prenotazione. L’ingresso è gratuito per tutti i residenti a Bra, mentre i turisti potranno usufruire del biglietto unico per tutti i musei civici al costo di 10 euro (5 euro l’ingresso alla singola struttura). Per accedere non è più necessario il possesso del green pass. A Palazzo Mathis sarà invece visitabile ad ingresso gratuito la mostra “Le voci del colore” di Massimo Ricci, pittore e illustratore nicese vincitore nel 2014 del premio nazionale “Romano Reviglio” di Cherasco. L’accesso all’esposizione è possibile il sabato e la domenica dalle 9 alle 12,30. Info: www.turismoinbra.it.

Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Oltre ai castelli saranno accessibili beni storici, artistici e architettonici diffusi sul territorio della Granda in parte privati e in parte pubblici, che si raccontano grazie alle visite guidate. Queste le strutture visitabili oggi, domenica 24 e lunedì 25 aprile nella Granda: saranno aperti ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra il Museo Craveri di Storia Naturale, il Museo Civico di Palazzo Traversa il Museo del Giocattolo, in frazione Pollenzo l’Agenzia di Pollenzo. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Dronero il Museo Civico Luigi Mallé,

a Fossano il Castello degli Acaja, a Govone il Castello Reale, i castelli di Magliano Alfieri, della Manta, di Racconigi, di Serralunga d’Alba e il Castello dei Marchesi del Carretto a Saliceto. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero e la Villa Belvedere e a Savigliano il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra e Vinadio il Forte Albertino. Info: www.castelliaperti.it.

Appuntamenti per il 25 Aprile

Lunedì ricorre il 77° Anniversario della Liberazione e per l’occasione Comuni e associazioni della Granda hanno programmato commemorazioni, orazioni, fiaccolate, messe di suffragio, mostre, spettacoli, camminate sui sentieri della Libertà, visite ai cippi, ai sacrari partigiani e ai monumenti eretti a ricordo di coloro che hanno combattuto e perso la vita durante la Resistenza. Ecco alcune delle tante iniziative organizzate per lunedì 25 aprile.

A Fossano sono in programma eventi fino al 27 aprile. Lunedì al mattino ci saranno la Santa Messa dedicata ai caduti, le commemorazioni istituzionali, il pranzo partigiano e alle 14.30 appuntamento con il concerto del quartetto femminile “Le Madamè”. A Saluzzo oggi, domenica 24 aprile, è in programma il «Premio Paola Sibille» in ricordo di Paola Sibille, staffetta partigiana. Dalle 19.30, ritorna la Fiaccolata «Testimoni di Libertà» con i Comuni di Manta e Verzuolo. Lunedì 25 aprile appuntamento per la celebrazione ufficiale in città, il “Pranzo in Libertà” e alle 21, al cinema teatro «Magda Olivero», sarà proiettato il film «L’occhio di vetro». Sia questa domenica che lunedì 25 aprile, il «Museo della Memoria Carceraria» nella Castiglia propone «Resistenza nel saluzzese», una visita guidata all’interno con racconti di episodi importanti e tragici della lotta partigiana e della dittatura fascista. A Cuneo il tradizionale appuntamento con la fiaccolata è oggi alle 20,30 al parco della Resistenza con l’orazione della scrittrice Chiara Colombini, a seguire in piazza Virginio il live della band romana Veeblefetzer.

Alba celebra il 25 aprile con momenti commemorativi, mostre ed altre iniziative in città e sul territorio. Nella Chiesa di San Giuseppe la mostra “Immagini ed emozioni in uno scatto” della fotografa ucraina Yaroslava Klym sarà visitabile fino a martedì 24 maggio. Oggi, alle 21 in Sala Riolfo è in programma la proiezione del docufilm “Una questione privata. Vita di Beppe Fenoglio”. Ingresso libero. Lunedì 25 aprile alle 11 ritrovo in piazza Risorgimento con gli interventi delle figlie dei partigiani: Lorenza Balbo per Poli e la “II Divisione Langhe”, Paola Farinetti per Paolo e la “Fratelli Ambrogio” e Margherita Fenoglio per Beppe Fenoglio leggerà la “Lettera per Tarzan”.

Alle 20 del 25 aprile in piazza del Municipio a Treiso è prevista la marcia commemorativa dal centro a piedi fino al pilone votivo dei Canta, la cappella in memoria dei partigiani caduti nei territori di Treiso, Barbaresco e Trezzo Tinella.

A Bra la celebrazione pubblica è in programma lunedì 25 aprile, alle ore 11 in piazza Caduti per la Libertà con l’intervento delle autorità presenti; a seguire, esibizione della banda cittadina “Giuseppe Verdi”. In serata, alle ore 21 al Cinema Impero, verrà proiettato il docufilm “Bella ciao”.

A Borgo San Dalmazzo lunedì sono previsti il corteo, i discorsi delle autorità, la messa in suffragio. MEMO4345, il percorso multimediale storico-didattico dedicato alla Shoah lunedì 25 aprile sarà visitabile. A Savigliano lunedì 25 aprile alle 10 ci sarà la messa in suffragio dei caduti e dispersi in tutte le guerre nella chiesa di San Giovanni, cui seguirà la composizione del corteo e la deposizione della corona presso l’arco di piazza Santa Rosa, accompagnato dal complesso bandistico “Città di Savigliano" e del coro alpino "Rino Celoria”.

Le Proloco di Melle e Brossasco organizzano “Una Giornata insieme” in occasione del 25 Aprile. Il programma prevede, alle 10.30, l’inaugurazione del sentiero dedicato alla memoria di Piero Bussi alla cappella di San Michele e alle 12 deposizione di fiori al cippo del partigiano Volchi Savorgnan d’Osoppo. Alle 12,30 pranzo a base di polenta, salsiccia e tomino nella borgata Sant’Eusebio.

Alla Fondazione Mirafiore di Serralunga appuntamento lunedì 25 aprile con la famiglia Farinetti, che vuole celebrare la Liberazione. La “Passeggiata resistente” si svolgerà al pomeriggio, con partenza alle ore 15 dal Garden del Lago. Prenotazione obbligatoria.

A Chiusa Pesio, oggi, domenica 24 aprile, torna la fiaccolata al Sacrario Partigiano di Certosa di Pesio. Si partirà alle 20.30 da Chiusa Pesio con ritrovo in piazza Tre Medaglie d'Oro e alle 21.15 ci sarà la Commemorazione al Sacrario Partigiano. Lunedì 25 aprile, si potrà visitare il Museo della Resistenza “I sentieri della Memoria" dove saranno esposti materiali storici inediti.

A Garessio oggi, domenica 24 e lunedì 25 aprile sarà possibile visitare nell’Ufficio Turistico la mostra racconto‐ fotografica, dal titolo “Fine febbraio 1944 a Garessio. Non dimenticateci”, che ripercorre gli episodi legati alla Resistenza accaduti nel paese della valle Tanaro. Ad Ormea il programma del 25 aprile si aprirà alle 11.30 con le commemorazioni ufficiali. Suonerà il Corpo Bandistico Musicale Alta Val Tanaro.

A Farigliano, lunedì 25 aprile, alle 14, è in programma una camminata sui sentieri della Resistenza, con arrivo agli impianti sportivi, dove il Gruppo Alpini omaggerà i partecipanti di un panino al salame e di un bicchiere di vino. Lunedì alle ore 15.30 in località Fornace Bassura di Stroppo, appuntamento in compagnia della scrittrice cuneese Cinzia Dutto e dei suoi libri, un viaggio attraverso storie di donne di montagna, di lotta e Resistenza.

Per celebrare la Liberazione Dronero dedicherà una piazzetta a Giorgio Bocca, partigiano che con le formazioni Gl combatté nelle valli Grana e Maira. Sono previste una serie di appuntamenti fino a lunedì: conferenze, esposizioni, giochi, proiezioni. Busca e Costigliole Saluzzo condividono l’assegnazione, avvenuta nel 2006, della Medaglia d’Argento al Valore Civile per la strage nazifascista di Ceretto del 5 gennaio 1944. sono previste messe in suffragio dei caduti e fiaccolate verso Ceretto.

L’Ecomuseo della Resistenza "Il Codirosso" di Rossana apre al pubblico per la giornata del 25 aprile e sarà̀ visitabile per tutta la durata della festa, mentre lo spazio esterno verrà̀ attrezzato per ospitare il picnic all’aperto, musica, balli e discorsi di pace. Alle 10 è in programma l’escursione alla grotta partigiana, alle 12 il pranzo al sacco in compagnia, alle 14.30 ci sarà musica occitana e balli folk con il trio QuBa Libre.

Lunedì 25 aprile alle 15, in piazza Vittorio Veneto a Paesana, sotto l'ala comunale, è previsto un momento divulgativo dedicato alla festa del 25 Aprile intitolato "Il valore della resistenza tra vecchie e nuove invasioni".

A Tarantasca per la giornata di lunedì 25 aprile è stata organizzata dal Comune una marcia della pace. Vivere Cervasca odv e il gruppo alpini di Cervasca organizzano per oggi il Cammino della Libertà, un breve percorso a tappe in cui si condividono pensieri sul tema scelto.

A Ceva, l’associazione culturale "In Quinta", per ricordare al Teatro Marenco la Giornata della Liberazione, organizza per lunedì 25 aprile una serata di letture, teatro, musica e movimento. L’ingresso alla serata è alle ore 21, gratuito e libero a tutti.

A Moiola oggi, domenica 24 aprile, alle 11 si inaugura il monumento «in ricordo dei patrioti del Saben», la banda partigiana che prese il nome dalla montagna e a cui aderirono alcuni abitanti di Moiola.

A Rittana fino al 25 aprile è in programma l’edizione Zero delle giornate “Per le Resistenze” al rifugio Paraloup.

Da lunedì 25 aprile, anche Bagnolo e Barge diventano tappa fissa del ciclo “I dormienti”, itinerario artistico ma anche e di memoria storica della guerra di Resistenza e delle persone che allora ebbero una parte importante sul territorio. A Bagnolo i due volti dei “Dormienti” raffigurano Leletta Oreglia d’Isola e Felice Burdino, il partigiano “Balestrieri”. A Barge sono stati scelti i volti del leggendario comandante “Barbato” Pompeo Colajanni e dell’ostetrica partigiana “Camilla” Maria Rovano.