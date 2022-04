Un successo la prima giornata di Vinum ad Alba: 400 produttori e oltre 700 etichette in fiera

Un successo la prima giornata dell'edizione 2022 di Vinum, ad Alba: https://www.targatocn.it/2022/04/23/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/vinum.htmlinaugurata ieri (sabato 23 aprile) la kermesse vede coinvolti 400 produttori per un totale di oltre 700 etichette, disposti in stand tra le vie del centro storico e il palazzo Mostre e Congressi di piazza Medford (dove trovano casa i grandi vini rossi delle Langhe).



In piazza Bubbio trovano spazio i vini bianchi delle Langhe e lo street food, in piazza Rossetti le proposte gastronomiche di Borghi del Fumo, Santa Rosalia e Santa Barbara, nel Cortile della Maddalena per i vini del Consorzio Barbera d’Asti, i Vini del Monferrato, i Produttori di Montelupo Albese e Rodello, la Cantina Comunale dei Sorì di Diano d’Alba, il Consorzio di tutela del Gavi, il Consorzio di tutela Brachetto d’Acqui, la Bottega del Vino Dogliani DOCG, il Consorzio di tutela dell’Ovada DOCG, il Consorzio Colline del Monferrato Casalese, il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC “Pinerolese” e la Vignaioli Piemontesi. Ancora nel Cortile, i vini della Regione Valle d’Aosta.



Il Consorzio dell’Asti, il Consorzio di Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo, e il Dolcetto d’Alba DOC proposto dal Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, infine, allestiscono piazza San Paolo.



Di pregio anche le proposte di laboratori e desgustazioni, grazie al Vinum Lab del Cortile della Maddalena e le iniziative dell'ONAF, ma anche le masterclass legate ai vini dell'Alta Langa, della Valle d'Aosta e ai "Vini Eroici".



E se le piazze diventano enoteca a cielo aperto durante la manifestazione, le cantine vitivinicole proseguono la loro esperienza immersiva con visite guidate tra vigne e barrique prima della degustazione e degli aperitivi composti e raccontati dagli chef. In programma per oggi (domenica 24 aprile) l’accoppiata tra Cascina Chicco e lo chef Giuseppe D’Errico, per la green experience in collaborazione con Coldiretti.



Spazio, oggi, anche alle esperienze outdoor con i pic-nic in vigna promossi dal Comune di Alba nell’ambito del progetto europeo Interreg Alcotra 2014-2020 VI-A Italia-Francia “Biodiversità stellata”, organizzati presso la Vigna Urbana della scuola enologica.