Per Gianluca Zampedri “un’altra Savigliano è possibile: scuotiamo la città dall’immobilismo”

Gianluca Zampedri, 54 anni compiuti, commercialista, papà di due figli. Presidente del collegio sindacale di Alpiacque, revisore dei conti per la Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano e dirigente dell’Unione Sportiva Dilettantistica Savigliano Calcio.

Con il sostegno di Lega, Fratelli D’Italia, Forza Italia e Udc, è lui il nome scelto dal centrodestra nella corsa a primo cittadino del comune saviglianese. Dopo la presentazione dello scorso 9 aprile presso la sala Miretti ora il lavoro in vista delle elezioni del 12 giugno è concentrato sulla creazione delle liste e a stilare un programma comune per rilanciare la città del pendolino.

Conosciamo meglio il candidato.

Cosa rappresenta Savigliano per Gianluca Zampedri?

La storia della mia famiglia da quattro generazioni è legata a questa città di cui sento un profondo senso di appartenenza. A mio padre, alto funzionario in Provincia, fu chiesto di trasferirsi nel capoluogo, ma abbiamo sempre insistito come famiglia per rimanere, perché qui abbiamo le nostre radici. Perché questa è una città che ha un animo forte, un passato e una storia importante. Libero comune, territorio conteso da Savoia e Marchesato di Saluzzo, dall’agricoltura propizia, strategico da sempre. E che ha dato i natali a nomi illustri, su tutti Santorre di Santarosa, patriota e eroe del Risorgimento.

Cosa la spinge oggi a scendere in campo per questa città?

Probabilmente una grossa dose di incoscienza. Ma anche la consapevolezza che un’altra Savigliano è possibile... perché già esiste. Per quanto definita ‘roccaforte rossa’ della provincia, la natura di Savigliano è liberale. Ai tempi della Prima Repubblica qui il comunismo non ha mai sfondato. È storicamente terra di una democrazia cristiana famigliare, che non ha mai strizzato l’occhio alla sinistra. E l’animo del saviglianese è rimasto tale negli anni. Qui il Pd non esiste, se non come emanazione di un’ala, se vogliamo, più progressista della ex Dc. Hanno influito dei fattori tutti interni. Dallo ‘scandalo della bocciofila’ in avanti si è insinuata questa corrente per cui se non fai parte del cerchio magico sei fuori dai giochi.

Come si può cambiare, allora?

Il fatto che in questa tornata esistano varie anime, tra cui quella rappresentata dall’avvocato Portera, persona che stimo, nonostante sarà mio sfidante in campagna elettorale, evidenzia proprio quanto in Savigliano ci sia voglia di cambiamento. Dopo i tre mandati del senator Sergio Soave, che ha davvero dato un nuovo impulso a questa città, non c’è più stato un ricambio degno di nota. Siamo passati attraverso amministrazioni inconcludenti e incompetenti capaci però di insidiarsi in posti di potere, riuscendo a mantenerli. Da anni c’è una gestione di potere: anche nell’asse con Fossano e Saluzzo abbiamo perso la nostra centralità con giochi di poltrone che hanno prevalso sull’equilibrio territoriale, vedi le ultime vicissitudini sul Consorzio Monviso Solidale. Ma cambiare si può, le alternative ci sono...

Da cosa partire?

In primis dal lavoro. Savigliano ha del terreno da recuperare. Voglio che questa città torni ad essere polo attrattivo per l’imprenditoria come lo era anni fa. Sono pronto ad ogni sforzo, per quanto sarà in mio potere, per generare un indotto e creare un circolo economico che porti risorse al comune e al territorio. Abbiamo un’agricoltura forte, che però va rafforzata. I problemi del settore primario vanno affrontati ascoltando chi ci opera, sentendo direttamente allevatori e coltivatori. Dobbiamo recuperare quote di Pil e di ‘appeal’. Piazza Santarosa è tra le più belle del Piemonte. Ma dopo l’aperitivo tutto si spegne per poi riaprire a colazione. Bisogna far sì che Savigliano torni ad essere viva. Un mio amico, appassionato di arte, è venuto a vedere la mostra di Fissore, ma poi non ha trovato dove mangiare di domenica. La nostra forza non può essere solo ed esclusivamente la Fiera della Meccanizzazione Agricola che dura pochi giorni. Serve uno sforzo maggiore. Abbiamo luoghi di cultura che non valorizziamo a sufficienza. Penso ad alcune stanze del palazzo Muratori Cravetta che vengono aperte al pubblico pochi giorni all’anno. Penso alla possibilità di potenziare le visite al Muses di Palazzo Taffini con visite guidate alla città. Infine questi saranno anni cruciali, con fondi importanti da intercettare. Non possiamo più perdere tempo o lasceremo per sempre la nostra centralità storica. Scuotiamo la città dall’immobilismo.