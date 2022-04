Savigliano, oltre 170 persone ai tavoli di lavoro proposti da Saglione

Oltre 170 partecipanti, prima ai tavoli tematici e poi al momento finale di restituzione di quanto emerso dal loro ascolto, hanno preso parte all’iniziativa tenutasi ieri pomeriggio al Cinemà di Savigliano, voluta dal candidato sindaco Gianfranco Saglione.



“Sono contento – commenta Saglione - perché, nel pieno rispetto delle regole anticovid (è stato effettuato a tutti il controllo green pass e per tre ore i presenti hanno mantenuto la mascherina FPP2) in tanti hanno non solo hanno risposto al nostro invito, ma hanno offerto il loro fattivo contributo, confermando la validità dell'iniziativa e la volontà dei cittadini di partecipare alla progettazione del futuro della propria città”.



“È stato il primo momento – spiegano i coordinatori delle quattro liste che lo appoggiano “Savigliano Domani, “Impegno per Savigliano”, Pd e “Innovazione Savigliano “- non tanto della campagna elettorale del nostro candidato sindaco Gianfranco Saglione, ma della messa in atto del progetto amministrativo della coalizione che lo sostiene, che sarà focalizzato sul metodo di lavoro e sulla partecipazione dei cittadini”.



“I quattro tavoli di lavoro – osserva dal canto suo Saglione - sono stati molto produttivi e dai partecipanti sono emersi spunti interessanti e proposte concrete. Questi – annota - verranno ora ulteriormente approfonditi con i rispettivi coordinatori e inseriti nel programma elettorale che prossimamente verrà presentato alla città e pubblicato sul sito www.saglionesindaco.it”.