Novara costretta alla bella da Cuneo nei Playoff donne

Ottima prestazione delle “gatte” di Pistola che, pur dopo una partenza in salita, rimontano Novara già nel primo set con una superlativa Degradi, battendo poi le avversarie con un netto 3-1, grazie anche alla debole prestazione delle schiacciatrici avversarie, in particolare Karakurt. L’unica vittoria precedente nell’albo della Bosca sul Novara risale al lontano 2018 , quando davanti a 4.600 spettatori la compagine cuneese sconfisse al tie-break le rivali. Stavolta vittoria netta che garantisce l’accesso a gara 3 per rimanere nei playoff e risultato che molti scommettitori davano per impossibile, stando anche alle statistiche di Bonusfinder .

Partita combattuta e ben equilibrata

Dopo un inizio equilibrato con Cuneo davanti sul 5-4 grazie al muro, si deve attendere che Karakurt entri in partita e riporti il Novara sul 9-11. Un Ace di Chirichella e i buoni muri delle giocatrici ospiti portano rapidamente a un parziale di 12-17. Karakurt imperversa anche a muro e porta la sua squadra al massimo vantaggio con un parziale di 14-21.

Un altro cambio con ingresso di Gicquel e Signorile, ma la svolta è l’ingresso di Kuznetstova al posto di Giovannini, subito a segno per il 18-21. Alla battuta va la Degradi che impegna le avversarie dando a Squarcini la possibilità per mettere a terra il pallone del 19-21. Bossetti lascia il posto a Herbots, Squarcini va a muro su Chirichella per il 20-21 su cui Lavarini si vede costretto a chiedere il time out. Una schiacciata magistrale di Kuznetstova prima dell'ace di Degradi a seguire portano al sorpasso di Cuneo sul 22-21. Il muro di Cuneo è insuperabile, Squarcini e Kuznetsova raggiungono il 24-21. Sul 24-22, quando la partita poteva ancora essere riaperta dalle ragazze del Novara, va al servizio la Hancock, troppo lungo, un fuori campo che fa esplodere la tifoseria cuneese. Alla sconfitta di Novara in questo set hanno contribuito sei errori punto, che hanno vanificato i 12 punti messi a segno da Daalderop e Kurakurt.

Secondo set e il risveglio di Novara

Durante il secondo set l’equilibrio tenuto fino al 15-13 viene scardinato dall’ingresso di Degradi, che infila 5 punti fino a portare la sua squadra sul 22-20. Qui si risveglia l’orgoglio di Novara, mai domo, che contando sulle micidiali battute di Hancock chiude il set con uno dei suoi ace sul 22-25. Il terzo set sembra poter essere appannaggio del ritrovato Novara che si porta rapidamente sul 1-5, ma Cuneo non ci sta e rimonta. Con Signorile alla battuta prima pareggia, poi supera la squadra avversaria portandosi sul 10-9. Le squadre si equivalgono sul filo di un combattutissimo 17-17, fino a un mini-break di Cuneo che riesce a portarsi sul 20-18. Al 24-21 ci pensa la Kuznetsova, mentre nell’azione successiva la Degradi, già protagonista prima con un ace e un muro vincente, schiaccia la palla del 25-21.

Cuneo dilaga negli ultimi set

Nel quarto set è un muro imperioso di Gicquel a fare la differenza e portare Cuneo al primo vantaggio 6-5. Aumenta la fiducia delle giocatrici della Bosca, ancora ace di Degradi e muri vincenti che costringono Lavarini a sostituire opposto e palleggiatrice. Tuttavia, il cambio non produce i risultati sperati, poiché Cuneo si porta rapidamente sul 12-6. Dopo un nuovo cambio di diagonale Degradi chiude il punto del 15-8, poi subito Zanette per il 16-8. Si arriva così, al ritorno in campo di Signorile e Gicquel al 20-11. Il punto del 21-12 lo mette giù Squarcini. Un eccesso di fretta della Bosca fa sì che Lavarini debba imporre una maggiore calma alle sue atlete.