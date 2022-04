Play-off A2/F: Brescia-Lpm Bam Mondovì 1-3, Veronica Bisconti monumentale in campo e saggia fuori: "Buona partenza...ma non abbiamo ancora fatto niente"

Buona la prima per la Lpm Bam Mondovì, che in gara-1 della semifinale Play-off ha superato in trasferta la Banca Valsabbina Millenium Brescia. Le pumine di Solforati sono riuscite a sovvertire i pronostici della vigilia andando a vincere a Montichiari per 1-3, al termine di un match giocato con intelligenza tattica e concentrazione.

Il dato impressionante è che la Lpm è riuscita a vincere con merito questa partita pur senza strafare in campo. Protagonista assoluta del match il libero Veronica Bisconti, insuperabile e maestosa in fase difensiva, di certo la migliore in campo. Abbiamo raggiunto telefonicamente il forte libero del Puma prima di risalire sul pullman per fare ritorno a Mondovì:

La Lpm ha dimostrato sin dalle prime battute di voler questa vittoria, superando con carattere i pochi momenti di difficoltà, vero? "La nostra è stata una vittoria di testa e soprattutto di cuore" - ha affermato l'esperto libero - "Sapevamo, anzi sappiamo che Brescia è una squadra forte, in grado di metterci in difficoltà a partire dal servizio e che dispone di attaccanti di peso. Credo che l'abbiamo affrontata nel miglior modo, con serenità e cercando di fare al meglio le cose che ci eravamo dette di fare, soprattutto mettendoci qualcosa di più in difesa."

Era importante partire con il piede giusto in questa semifinale, ora occhi puntati su gara-2: "Buona partenza in gara-1 ma non abbiamo fatto ancora niente." - continua Veronica Bisconti - "Ora ci godiamo per un attimo questo momento e poi penseremo subito a gara-2."

La tua prestazione in difesa è stata straordinaria. Hai fatto vedere tutto il tuo valore. Immagino ci sia grande soddisfazione? "Sono molto contenta per come ha giocato la squadra." - continua Bisconti - "Della mia prestazione in tutta sincerità mi importa relativamente."

Un commento infine sui tifosi che vi hanno trascinato dall'inizio alla fine del match? "Avere i nostri tifosi fuori casa è stato un valore aggiunto." - conclude il forte libero della Lpm - "Ci hanno fatto sentire il loro calore sin dall'ingresso in campo per il riscaldamento. A loro va il nostro grazie perchè hanno rappresentato la nostra arma in più in campo".