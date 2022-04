Semifinale Play-off A2/F: il Puma prova a spaventare le Leonesse! La Lpm Bam Mondovì oggi affronta in trasferta la Millenium Brescia

Il Puma si tuffa nell'avventura delle semifinali Play-off Promozione e lo fa in punta di piedi, partendo per la prima volta senza i favori del pronostico. Questo pomeriggio la Lpm Bam Mondovì affronta in gara-1 a Montichiari la corazzata della Banca Valsabbina Millenium Brescia, formazione fresca vincitrice della Coppa Italia di categoria.

Un confronto che sulla carta pende a favore delle bresciane di coach Beltrami, che si sono ritrovate in semifinale dopo aver perso lo spareggio promozione contro l'Eurospin Ford Sara Pinerolo. Le leonesse della Millenium ora hanno a disposizione una seconda chance, attraverso un percorso tuttavia non facile, perchè il Brescia si troverà di fronte squadre che daranno il tutto per tutto per sovvertire i pronostici.

Tra queste c'è di certo il Mondovì di Solforati, che dopo aver superato Hermea Olbia e Itas Martignacco ha tanta voglia di lasciare intatto il proprio sogno promozione. La Millenium è una squadra con un roster di assoluto valore. Dopo l'infortunio occorso all'ex pumina Alice Tanase, il Brescia è corso ai ripari assicurandosi le prestazioni di una giocatrice del calibro di Rebecca Piva.

Una squadra dal gioco veloce e ricca di ottime individualità in ogni settore del campo, dove spiccano la schiacciatrice croata Lea Cvetnic, la centrale Michela Ciarrocchi e la palleggiatrice Rachele Morello. La Lpm crede nella possibile impresa e in questa settimana ha lavorato molto per cercare di limare alcuni difetti evidenziati nelle ultime uscite soprattutto in fase di ricezione.

Le ragazze di Solforati non saranno sole a Montichiari, visto che da Mondovì è in partenza un pullman con una cinquantina di calorosi e irriducibili tifosi monregalesi pronti a sostenere la squadra. Arbitri designati per questo incontro sono Paolo Scotti e Michele Marconi. Garantita la diretta free sul canale Youtube Volleyball Wordl. Al Palasport Jimmy George di Montichiari il fischio d'inizio è fissato per oggi alle ore 17.