Papa Francesco saluta i giovani della cresima di Mondovì e loda le iniziative per la pace

Ha avuto un pensiero anche per i ragazzi di Mondovì che hanno fatto la cresima. A loro ha rivolto un saluto papa Francesco alla fine del Regina Caeli nella festa della Divina Misericordia, domenica 24 aprile.



Affacciato dalla finestra del palazzo apostolico su una piazza San Pietro gremita di fedeli, il Pontefice ha lodato le iniziative a favore della pace. E, nel suo augurio alle Chiese orientali e latine, che hanno celebrato in questo giorno la Pasqua, Bergoglio ha ricordato che “Cristo è risorto, è risorto veramente! Sia Lui a colmare di speranza le buone attese dei cuori. Sia Lui a donare la pace, oltraggiata dalla barbarie della guerra”.



Nei due mesi trascorsi dal suo inizio, “la guerra si è inasprita. È triste che in questi giorni, che sono i più santi e solenni per tutti i cristiani, si senta più il fragore mortale delle armi anziché il suono delle campane che annunciano la risurrezione; ed è triste che le armi stiano sempre più prendendo il posto della parola”.



Infine, il Santo Padre ha chiesto “di accrescere la preghiera per la pace e di avere il coraggio di dire, di manifestare che la pace è possibile”. Mentre ai leader politici ha rinnovato l’appello ad ascoltare “La voce della gente, che vuole la pace, non una escalation del conflitto”.