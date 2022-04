Pizzaballa? "Celo". E pure Malgioglio o il 'Divin monello'. Bolaffi seduce i bimbi mai cresciuti: all'asta le "figu" più rare

Alzi la mano chi non ricorda con affetto gli anni delle raccolte di figurine. Panini, si intende (ma non solo). Un tuffo nei ricordi, nell'infanzia e soprattutto in un calcio che non esiste più. Proprio quello che si propone di regalare agli appassionati la casa d'aste Bolaffi, che fissa al 12 maggio l'appuntamento per un evento davvero unico. Che segna anche un vero "debutto" nel settore.



Pizzaballa? "Celo"

In modalità online, tramite il sito del noto marchio torinese, saranno infatti battute alcune delle "figu" più rare, alcune rarissime, in certi casi addirittura introvabili. C'è la figurina del mitico Pier Luigi Pizzaballa, passato alla storia quasi più per la difficoltà che creava al completamento degli album che per le sue prestazioni sul campo. Dopo di lui, solo Astutillo Malgioglio (stesso ruolo e difficoltà a trovarlo, nei pacchetti). Ma a disposizione c'è anche un Gronchi Rosa del calcio italiano: una figurina doppia della Fiorentina con Roberto Baggio e Paolo Monelli. Entrambi molto giovani, talmente sconosciuti da ritrovarsi con i nomi invertiti. Monelli il futuro Divin Codino e viceversa.

Saranno famosi (sì, anche El Pibe)

In tutto, il catalogo conta 224 lotti, comprese immagini di Paolo Rossi, Michel Platini, Gaetano Scirea e la figurina – pressoché introvabile – di Maradona con la maglia dell’Argentinos Juniors e tanti altri ancora. Un comune denominatore tra tante delle figurine a disposizione del migliore offerente? Il fatto che si tratti di immagini dell'anno di debutto. Il cosiddetto "rookie year".

Ma c'è spazio anche per "evasioni" in altri sport (dalla box con Cassius Clay prima che fosse il grande Ali, al ciclismo di Gino Bartali, fino alla Formula Uno e il compianto Ayrton Senna). E addirittura la musica, con un Michael Jackson in compagnia dei suoi fratelli: i Jackson Five.

Dagli Usa all'Italia: una passione senza età

"Quello delle card – commenta Filippo Bolaffi, amministratore delegato di Aste Bolaffi – è un collezionismo molto diffuso negli Stati Uniti, in tempi recenti diventato vero e proprio fenomeno di investimento che muove ogni anno decine di milioni di dollari. Questi oggetti, già di culto nella cultura americana, si sono rivelati veri e propri asset grazie al “grading”, ossia la certificazione di autenticità e di qualità emessa da un ente indipendente. Forte dell’esperienza nel “grading” legato alla numismatica, Aste Bolaffi diventa pioniera nel settore delle figurine nel nostro paese, attraverso l’adozione di questa “best practice” per attrarre acquirenti da tutto il mondo a prescindere dal soggetto. Ovviamente, nel nostro caso, ci concentreremo sul soggetto che caratterizza il Dna del nostro paese: le mitiche figurine dei calciatori".