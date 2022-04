Prorogata fino al 29 maggio la mostra “Fantastiche Grottesche” al Castello degli Acaja di Fossano

Vista la numerosa affluenza di visitatori, la mostra “Fantastiche Grottesche. Giovanni Caracca e i Duchi di Savoia al Castello di Fossano”, ospitata presso il Castello degli Acaja, sarà prorogata fino al 29 maggio 2022. La mostra, inaugurata lo scorso dicembre, avrebbe dovuto chiudere il 25 aprile ed è inclusa nel percorso di visita del castello. Il progetto espositivo site-specific, promosso da Comune di Fossano e Fondazione Artea, con il coordinamento scientifico di Palazzo Madama – Fondazione Torino Musei e in collaborazione con ATL del Cuneese, attraverso un percorso multimediale e una selezione di opere provenienti dalle collezioni di Palazzo Madama approfondisce gli affreschi della “Sala delle Grottesche” in relazione alla storia dei duchi e delle duchesse di Savoia che, per brevi o lunghi periodi, hanno abitato la fortezza.



L’ingresso, con visita guidata, è previsto il mercoledì e il giovedì, alle 11 e alle 15, dal venerdì alla domenica e nei festivi, invece, alle 11, 15 e 16.30. È consigliata la prenotazione al numero 0172/60160 o mandando un’e-mail a iatfossano@visitcuneese.it. Per informazioni visitare il sito www.visitfossano.it.



“Siamo grati che il Castello di Fossano finalmente stia ottenendo i risultati che merita dal punto di vista turistico, anche dopo un periodo difficile come la pandemia, il gran numero di visitatori ci ha spinto a chiedere una proroga e ringraziamo Fondazione Artea e Palazzo Madama per l’ulteriore sforzo organizzativo. Nella Sala delle Grottesche sono esposti due abiti del Corteo del Monarca e questo prolungamento ci darà la possibilità di avvicinarci sempre di più all’edizione 2022 del Palio Dell’Oca in programma il 16, 17 e 18 giugno”, il commento del Sindaco Dario Tallone e dell’Assessore alla Cultura Ivana Tolardo.