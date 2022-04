Volley, playoff A2M. Cuneo è in semifinale: gara-2 con Motta finisce ancora al tie-break con 32 punti di Andrić

Cuneo è in semifinale promozione. A Caorle gli uomini di Roberto Serniotti bissano il successo ottenuto sette giorni prima in casa e chiudono in due partite il conto con Motta di Livenza che, comunque, esce a testa più che alta dal confronto.

Dopo il 3-2 di gara-1, anche la partita in terra veneta è terminata al tie-break (15-25/28-30/25-22/25-18/13-15) per la BAM Acqua S. Bernardo ed ancora una volta i ragazzi di Pino Lorizio hanno venduto la pelle a prezzo carissimo. Dopo un primo set nel quale sono stati letteralmente presi a pallate dai servizi di Leo Andric, i leoni biancoverdi hanno iniziato a macinare gioco costringendo i piemontesi a fare il diavolo a quattro per riuscire a prevalere.

I biancoblu si sono aggrappati alla potenza fisica e tecnica di Leo Andric, che nella prima parte della partita è stata nettamente superiore agli avversari, ma appena il croato è sceso nel rendimento il motore di Cuneo ha incominciato a tossire. Andric è stato chiamato ad attaccare 47 palle, ne ha messe a segno 27 (+5 aces, 57%), di più non gli si poteva chiedere.

Si è giunti così ad un pericoloso tie break. Nel quale, va detto, più che la bravura dei cuneesi l'impressione è stata quella che Motta avesse mollato la presa, come paga della stupenda stagione disputata.

Ma tant'è, l'importante era vincere e superare il turno e Cuneo l'ha fatto. Ora, però, occorrerà cambiare marcia perché l'avversario sarà diverso: Santa Croce sull'Arno, che ha eliminato Brescia con l'ennesimo 3-0, non si accontenterà di ben figurare ma vorrà a tutti i costi provare a giocarsi le possibilità di raggiungere la finale e cercare di salire in SuperLega. Esattamente come Cuneo, dalla quale è lecito aspettarsi qualcosa in più di quanto fatto vedere nelle due partite contro Motta di Livenza.

I SESTETTI. Per Motta coach Lorizio scende in campo con la diagonale palleggiatore opposto formato da Alberini e Gamba, al centro capitan Oglino con Acuti e gli schiacciatori ricevitori Matheus e Loglisci, con libero Battista. Risponde Serniotti con il tandem Pedron-Andric, al centro Codarin e Sighinolfi, schiacciatori ricevitori capitan Botti con Preti e libero Bisotto.

LA PARTITA. Cuneo sprint grazie al turno al servizio di Andric: 3 ace del croato ed un errore in attacco di Loglisci costringono Lorizio ad interrompere il gioco sul punteggio di 1-4 per la BAM Acqua S. Bernardo. Arriva anche il muro di Codarin a fermare Loglisci a muro (2-7), poi Gamba schiaccia sull'asticella mentre Botto trova il suo primo punto della partita firmando il 3-10 di Cuneo. Il capitano di Cuneo si prende un muro da Alberini per il primo break della partita di Motta (5-10), ma Sighinolfi dal centro rimette i rodigini a -6 e sul 5-11 il coach veneto chiama il suo ultimo time out. Serie di cambi palla, poi Motta recupera nuovamente il break (11-16) grazie alla seconda linea vincente di Gamba, ma Botto riporta il vantaggio a +7 (12-19) con la sua schiacciata di potenza in zona5. Il muro di Preti su Matheus fissa il punteggio sul 14-22, torna al servizio Andric e Preti piazza il set-ball (15-24). Chiude il set (15-25) il neo entrato Filippi sulla ricezione avversaria che torna in campo cuneese. Per il croato 80% in attacco e 3 aces, ottimo anche Botto con 4 punti su 6 attacchi (67%).

SECONDO SET. Stavolta è Motta a trovare subito il break (3-0) con un mani e fuori di Gamba e l'attacco di Loglisci. Cuneo accorcia le distanze grazie all'ace di Pedron (5-4), poi trova la parità a 7 con il solito Andric che poi torna al servizio e crea ancora scompiglio alla seconda linea rodigina. Un suo servizio al fulmicotone costringe l'attacco veneto all'errore e due aces del croato danno il +3 a Cuneo: 8-11 e time out di Motta. C'è il muro di Botto su Gamba e siamo 9-13, arriva un altro punto di Andric e Cuneo vola 9-14. Il primo tempo vincente di Codarin firma il punto del 9-15, poi Motta accorcia di un break (11-15) grazie all'ace di Gamba su Preti, Matheus attacca sulle mani alte del muro di Pedron che segna il punto del 13-16 e Gamba dalla seconda linea quello del -2: sul 14-16 Serniotti chiama il suo primo time out dell'incontro. Altro ace di Motta: stavolta è Biglino a firmare il punto del -1 (16-17), ma la battuta di Sighinolfi costringe all'errore Motta ed Andric appoggia agevolmente a terra la palla che riporta Cuneo avanti di 3 punti: 17-20, ultimo time out per coach Lorizio. Risponde Matheus dai nove metri con l'ace del 19-20, ma il muro di Botto su Gamba riporta Cuneo avanti 20-23. Per Motta va al servizio Gamba, Andric mette out la palla del 22-23 ma subito dopo firma anche il set-ball (22-24): Biglino annulla il primo e subito dopo firma il punto della parità (24-24). L'ace di Loglisci segna il sorpasso di Motta (25-24), ma dopo 3 set-ball dei veneti Cuneo ribalta la situazione (27-28) grazie ad un quarto tocco fischiato agli avversari. Poi va in battuta Andric e costringe Loglisci a mettere out la palla che consegna il 2-0 (26-28) a Cuneo. Per il croato ancora 8 punti in attacco (57%) e 2 battute vincenti.

TERZO SET. Importante break di Cuneo (4-8) nel turno al servizio di Botto: un ace del capitano, il punto di Andric ed un gran muro a due Sighinolfi-Preti su Matheus sono la sequenza delle azioni. Motta non demorde e rosicchia il vantaggio portandosi a-1 (10-11) con l'ace di Gamba, che sempre al servizio firma anche il punto della parità: 17-17 e time out per Serniotti. Si riprende a giocare, arriva un'altra battuta vincente di Gamba (18-17) ma Andric ribalta ancora i giochi (19-20). L'errore di Botto riporta avanti di un punto i veneti e sul 22-21 c'è il time out di Serniotti. Il break dei biancoverdi arriva nel momento più importante: sul turno al servizio di Alberini, Gamba firma il 23-21, mentre chiude Acuti (25-22) con un tocco di prima intenzione.

QUARTO SET. Subito il break (3-1) di Motta con il solito Gamba che poi, dalla seconda linea, firma anche il punto che costringe Serniotti al time out sul punteggio di 9-6 per i veneti. Si torna a giocare, l'opposto biancoverde segna a referto il punto del 10-6, ancora in battuta, mentre Loglisci quello del +5 (11-6). Viene fischiato un fallo in attacco a Biglino e Cuneo recupera un break (11-8), poi Tallone, appena entrato per Preti, firma il punto del 12-10 ed arriva il time out di Lorizio. Alberini sa che è il momento di Gamba e lo imbecca a ripetizione: l'opposto firma il punto del 15-11, mentre Botto spara out la palla che vale il 18-13. Serniotti cambia il palleggio chiamando dentro Filippi per Pedron e Cuneo prova a rimettersi in moto. C'è il muro di Codarin su Biglino (19-16), ma il capitano di Motta si riscatta subito fermando la pipe di Botto che vale il 21-16 per i veneti. Ultimo time out per il coach cuneese, ma arriva anche il fallo in attacco di Tallone per il 22-16. Il set si chiude (25-18) con un'incomprensione in campo cuneese.

QUINTO SET. Il muro di Pedron su Gamba segna il 2-4 di Cuneo e Lorizio ferma immediatamente il gioco, Si riprende a giocare, da zona4 Cuneo allunga (2-5) con Preti, ma Gamba dalla seconda linea riapre il set mettendo a terra la palla del 4-5. L'errore in attacco di Matheus regala ancora il +3 (4-7) a Cuneo che va al cambio campo sul punteggio di 4-8 grazie ad Andric. Arriva il muro di Sighinolfi su Gamba che sigla il doppiaggio piemontese (5-10) e c'è il secondo time out del coach veneto. Motta non ci sta: Loglisci e mette a terra il diagonale che vale il -3 (8-11), poi Biglino dal centro schiaccia la palla del 10-12. Match-ball per Cuneo (11-14) per mano di Andric, ma Preti sbaglia l'attacco che riporta sotto Motta e sul 13-14 c'è l'ultio time out dell'incontro chiamato da Serniotti. Dal centro chiude Codarin e consegna la semifinale a Cuneo.