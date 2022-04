Alba celebra il 25 aprile, 77esimo anniversario della liberazione d'Italia

In occasione dei cento anni del partigiano Beppe Fenoglio, la cerimonia per l’anniversario del 25 aprile ritorna nel cuore di Alba, in piazza Risorgimento per diffondersi sulle colline di Langhe, Monferrato e Roero.

Il programma dell’evento prevede il ritrovo in piazza Risorgimento alle ore 11.00, sotto il Palazzo comunale. Tra un intermezzo musicale e l’altro, gli interventi delle figlie dei partigiani: Lorenza Balbo per Poli e la “II Divisione Langhe”, Paola Farinetti per Paolo e la “Fratelli Ambrogio” e Margherita Fenoglio per Beppe Fenoglio leggerà la “Lettera per Tarzan”. All’evento interverranno anche il sindaco di Alba ed Enzo Demaria, presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – sezione di Alba e vicepresidente comitato provinciale A.n.p.i.

EVENTI E MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA