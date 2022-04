Carrù ha celebrato il 77° anniversario della Liberazione. Consegnate le borse di studio dell'ANPI agli studenti

Sentita e partecipata cerimonia a Carrù per il 25 aprile che quest'anno segna il 77° anno della Liberazione dal nazi-fascismo.

Carrù, dopo due anni di pandemia, è tornata a festeggiarlo alla presenza dei cittadini e delle scuole, nella sua veste più bella e tradizionale: in presenza, nei luoghi dedicati a coloro che hanno dato la vita per la libertà di cui godiamo oggi.

Dopo la celebrazione della S. Messa nella chiesa parrocchiale, le autorità civili e militari, insieme ai partecipanti si sono radunati in piazza Municipio per la benedizione delle corone d'alloro e resa degli onori ai Caduti per la Liberazione.

Il corteo ha poi raggiunto piazza "G. Curreno", dove si è tenuta la cerimonia dell'alzabandiera al monumento ai Caduti e sono stati eseguiti inni alla Resistenza dalla Banda Musicale "G. Alesina".

Dopo il saluto istituzionale del sindaco, Nicola Schellino, l'orazione ufficiale a cura del prof. Gigi Garelli, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo e il saluto di Rosita Oreglia, presidente dell'ANPI Carrù.

La mattinata è stata occasione per consegnare le borse di studio, offerte dall'ANPI carrucese, con il contributo della Banca Alpi Marittime, agli studenti della classi terze della Scuola secondaria di primo grado “Oderda Perotti” di Carrù, per gli elaborati svolti per il concorso di poesia sulla Resistenza.

Gli studenti premiati sono: Viola Benedetto e Benedetta Rosso della 3^A, Francesca Sappa e Federica Vitale della 3^B, Anna Bassignana e Stefano Manera della 3^C.