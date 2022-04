Festa della Liberazione, gli auguri in versi del poeta braidese Bernardo Negro

Un artista che oggi riempie di ardore lirico le pagine di Facebook, comunicando il suo amore viscerale per Bra. Uno sguardo su avvenimenti presenti e lontani, aderente a quell’esigenza di bellezza che richiede lo spirito dell’uomo.

“Questo 25 aprile” è il titolo dell’originale composizione, scritta in occasione della Festa tutta italiana del 25 aprile. Una struggente immagine partigiana, aperta al sogno della Liberazione. Con uno sguardo ai drammatici fatti che stanno insanguinando l’Ucraina, paradigma di storie già vissute.

guardavano con il groppo in gola, forse

Laggiù non si fanno cortei ed i nostri

sono come un grido anche per loro,

a loro la Verità, lo Spirito che crede come

Non so. Forse. Perché questo 25 Aprile non è