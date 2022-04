Quante emozioni alla consegna del 19º premio ‘Dardanello’ a Mondovì

Ogni evento targato associazione ‘Dardanello’ è sempre ammantato di una magia speciale: l’intreccio tra storia e memoria, sport ed emozioni, giornalismo e racconto innesca un’atmosfera unica e indimenticabile. È accaduto anche nella cerimonia dell’edizione 2022 del premio intitolato alla memoria dello storico direttore di ‘Tuttosport’: una serata intensa, ricca di momenti importanti e, a loro modo, iconici. A cominciare dai primi collegamenti in streaming dal Circolo Sociale di Lettura di Mondovì dove si è celebrato, praticamente in diretta, il passaggio di consegne tra Xavier Jacobelli e Guido Vaciago alla direzione di ‘Tuttosport’. Il nuovo direttore del quotidiano sportivo torinese, come da statuto, assumerà anche la carica di presidente della giuria del premio giornalistico ‘Dardanello’.

È stato, peraltro, lo stesso Jacobelli a presentare ed intervistare il premio ‘Piero Gasco’ 2022, edizione numero 17, ovvero il portiere dell’Empoli, Guglielmo Vicario, autore di un importante gesto di solidarietà nei confronti di una famiglia in fuga dagli orrori della guerra in Ucraina. Il giocatore friulano ha aperto le porte della propria casa di Udine al piccolo Milan ed a sua madre Hanna. Così ha raccontato la sua esperienza alla platea del ‘Dardanello’: “Sono in costante contatto con loro: il piccolo Milan è diventato un po’ un fratellino acquisito, il fratello che non ho mai avuto. Io e i miei genitori stiamo cercando, per quanto possibile, di ridare loro il sorriso in una situazione così difficile. Finché sarà utile, noi per loro ci saremo”.

Sono tante le personalità che sono intervenute all’evento per portare il loro saluto istituzionale, a cominciare dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha fatto pervenire un videomessaggio per celebrare la manifestazione. “Il premio - ha sottolineato il governatore - ormai fa parte non soltanto di Mondovì ma di tutta la nostra terra. Si è sempre distinto per la sua capacità di gratificare il merito e per la passione, segno distintivo del giornalista”. Alla sua prima uscita ufficiale Ezio Raviola, fresco di nomina come presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo: “Sono un uomo di sport e ci tenevo particolarmente ad essere qui stasera: il ‘Dardanello’ e il ‘Gasco’ sono premi riconosciuti a livello nazionale, e questo fa sicuramente onore”; in sala anche Luca Robaldo, assessore allo sport di Mondovì. Per l’associazione ‘Dardanello’ hanno, invece, preso la parola il presidente, Sandro Dardanello, e il coordinatore della giuria, Michele Pianetta. “Bob Marley diceva che tutti nasciamo unici, ma pochi riescono a diventarlo, mio fratello era tra questi”, ha commentato Dardanello, consegnando agli astanti un commosso ricordo del fratello. Ha fatto il punto sul premio, invece, Pianetta: “Sono trascorsi diciannove anni dal debutto di Vicoforte, nel 2004, in cui incoronammo Emilio Marrese e Giorgio Pasini. In questi anni, il premio ha saputo fare storia, farsi competizione, una sfida per i giornalisti emergenti. La giuria, in questi quasi vent’anni, ha incoronato talenti di valore, che sono andati ad allargare quella che è diventata una grande famiglia: la comunità del ‘Dardanello’. Ecco la nostra soddisfazione più significativa”.