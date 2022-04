San Michele Mondovì celebra la Liberazione [FOTO]

"Giunga a tutti voi il mio saluto e il mio ringraziamento" - ha commentato il primo cittadino - "Dopo due anni di chiusure e restrizioni, a causa della pandemia che ha colpito con lutti e sofferenze molte famiglie e che ha indebolito la nostra economia, cambiando totalmente il mondo della scuola, dello sport e la vita sociale, fortunatamente, grazie alla medicina e ai vaccini, iniziamo a intravedere la fine di questo brutto periodo, come dimostra la possibilità di onorare oggi, qui, in presenza, il 25 aprile. In questi ultimi due mesi stiamo assistendo ad immagini di devastazione e morte che ci giungono dall'Ucraina, mai più avremmo pensato di dover assistere alle porte dell'Europa a una guerra cosi violente e feroce verso il popolo ucraino che sta resistendo con tute le forza agli attacchi della Russia, quella terra dove anche molti dei nostri alpini hanno perso la vita 80 anni fa. Oggi celebrano il 25 aprile, come giorno della liberazione dal nazifascismo, una data che è parte essenziale della nostra storia e a cui dobbiamo memoria e riconoscenza. Questa non è una semplice ricorrenza ma deve essere un ricordo indelebile per tutti i noi, specialmente per le nuove generazioni perché grazie al sacrificio di tanti se viviamo da 77 anni in liberta. Viva il 25 aprile, viva l'Italia".

Dopo il saluto del sindaco, è intervenuto il consigliere prof. Edoardo Bona che, insieme ad alcuni ragazzi, ha letto alcune scritti e riflessioni sulla guerra e sul significato della Liberazione.

Le celebrazioni, come da tradizione, hanno visto la benedizione e la preghiera davanti al monumento dei Caduti da parte di don Marco.