Bra, addio a Giovanni Fogliato, il calzolaio che ha dato vita alla catena Atlante Montello

25 aprile segnato dal lutto per la famosa catena commerciale Atlante-Montello, che perde il suo fondatore Giovanni Fogliato .

L’artigiano braidese si è spento all’età di 95 anni. Certamente felice, vogliamo pensare, per una vita piena e ricca di soddisfazioni, che lo hanno contraddistinto e reso l’uomo stimato che era.

Il Rosario è in programma martedì 26 aprile, alle 20.30, nella cappella dell’Istituto Salesiano di viale Rimembranze. Chi vorrà salutare lo storico calzolaio, potrà farlo al funerale nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo mercoledì 27 aprile, alle ore 10. Poi l’ultimo viaggio verso il cimitero urbano, dove riposerà in pace per sempre.