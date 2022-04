Il “caso Evoluzione-Rigenerazione”, piccolo inghippo per Patrizia Manassero

Si presenta una questione per la coalizione di Patrizia Manassero che dovrà essere affrontata in settimana e riguarda il possibile ampliamento alla quinta lista di “Evoluzione-Rigenerazione” di Pietro Carluzzo e Matteo Manescotto. “Stiamo cercando di fare gioco di squadra. La questione è in via di definizione e sappiamo di essere all’attenzione della candidata sindaco. È una fase delicata. Non posso – taglia corto Carluzzo - e non voglio sbottonarmi oltre”.



Il giovane Pietro Carluzzo, poco meno che trentenne, era partito mesi fa, dopo la rottura con “Monviso in Movimento” (di cui era stato referente giovanile), con l’ambizioso progetto di candidarsi a sindaco. L’idea, mano a mano che il tempo passava, era andata ridimensionandosi. Oggi, quando mancano poco più di due settimane alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, i sogni, per quanto drasticamente ridotti, rischiano di infrangersi contro lo scoglio della real politik.



Allargare la coalizione ad una quinta formazione è infatti un passaggio che non a tutti i partner piace per ragioni facilmente intuibili. In caso di vittoria ci sarebbe infatti un convitato in più con cui dividere il bottino. L’esperienza vissuta coi Moderati nel corso della consiliatura che volge al termine induce alla prudenza.

Piacerebbe probabilmente alla deputata Pd Chiara Gribaudo che, dopo la sua Agorà, aveva auspicato maggior apertura alle forze progressiste. In realtà, dopo la vittoria al congresso cittadino Pd di Cuneo e l’asse stabilitosi col nuovo segretario provinciale, Mauro Calderoni, il problema non era stato ritenuto più così urgente.



La “questione progressista”, che sembrava tema dirimente prima del congresso cittadino, dopo l’elezione di Erica Cosio e la successiva intronizzazione della Manassero, è finita nel dimenticatoio. Non fosse altro perché nel frattempo le altre anime della sinistra hanno intrapreso una strada diversa e autonoma affidandosi a Luciana Toselli.



Resta dunque aperto il “mini caso Evoluzione”, che non pare impensierire più di tanto il centro-sinistra, ma che comunque esiste.



Il laboratorio di Carluzzo e l’associazione di Manescotto, ex Sardina iscritto al Pd, potrebbero dar vita alla quinta gamba, quella ambientalista-progressista, così da far felice l’onorevole Gribaudo, ma non tutti sono di questo avviso e nel frattempo giocano al rimpallo. La segretaria del circolo Pd cuneese Cosio, interpellata, spiega che “è dispiaciuta, ma il caso non rientra nelle sue competenze” .



Se la lista non verrà accettata nella coalizione, resta l’opzione subordinata di accogliere alcuni suoi esponenti in altre formazioni, nella fattispecie nel Partito Democratico. Appena più loquace di Carluzzo si mostra Manescotto, anche perché glielo impone la sua funzione di portavoce.



“Tra alcune delle persone che partecipano all’associazione Rigenerazione e non al laboratorio politico-amministrativo di Evoluzione – spiega Manescotto - ci saranno forse candidati in altre liste. Per noi va benissimo proprio perché ci interessa funzionare come spazio di confronto. Questo non ci mette in crisi, anzi ci rafforza proprio nella funzione che vogliano esercitare di dialogo e ricucitura rispetto ad alcuni strappi del passato. Non ci interessa – puntualizza - 'portare via persone' dagli altri gruppi, ma favorire l'apertura lavorando sulle aree marginali. Dare cioè voce a persone, temi e gruppi che erano state finora ai margini. E recuperare anche – aggiunge - persone che magari negli ultimi 10 anni erano state un po' deluse”.



Ad occuparsi entro breve del “caso” sarà la cabina di regià della coalizione, della quale fanno parte i coordinatori delle quattro liste, Pd, “Centro per Cuneo”, “Crescere Insieme” (che avrà l’innesto di alcuni candidati di Italia Viva) e “Cuneo Democratica e Solidale”.

L’ultima parola, com’è logico che sia, spetta alla candidata sindaco, Patrizia Manassero, nei confronti della quale Carluzzo e Manescotto fanno professione di assoluta lealtà. “Chi insinua che stiamo trattando con altri 'sindaci' – affermano – mente sapendo di mentire”.